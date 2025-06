El dueño de la casa contra la que se estampó una guagua en Lanzarote: “Me quedé temblando”

Tan solo media hora fue el tiempo que salvó a Kiko Corujo del accidente de la guagua que el pasado sábado se llevó por delante una parte de su casa familiar en Lanzarote. El tremendo choque derribó una de las habitaciones del más que centenario inmueble, ubicado junto a la rotonda de Mozaga (municipio de Teguise), en el inicio de la carretera del Peñón (LZ-409) que habitualmente utilizan los peregrinos para acudir a pie hasta Mancha Blanca (municipio de Tinajo), donde se ubica el santuario de la Virgen de Los Dolores, patrona de Lanzarote. De hecho, en una de las paredes laterales de la vivienda hay un cartel alusivo a esa peregrinación: 'Pa Dolores', que indica el camino hasta Mancha Blanca.

Kiko no había llegado todavía hasta su casa, que heredó de su familia, cuando recibió una llamada de un pariente, policía local retirado de San Bartolomé, testigo del siniestro, informándole del choque. “Me quedé temblando. No me lo creía”, ha asegurado este lunes aun con el susto en el cuerpo.

Cuando Kiko llegó hasta la vivienda, que estaba sin gente en su interior, no se creía lo que estaba viendo. La construcción, estima su dueño, tiene “unos 200 años. Aquí mis padres cuidaron a mis abuelos y mís tíos”, posterior a las históricas erupciones que entre 1730 y 1736 cubrieron un tercio de la superficie de Lanzarote. De hecho, uno de los ríos de lava pasa junto a la citada edificación.

El conductor de la guagua ha sido despedido

La guagua que se estampó contra la casa es uno de los vehículos de la línea regular de Arrecife Bus que cubre el trayecto entre Arrecife y La Santa (Línea 16). En ese momento, ese transporte del servicio interurbano de pasajeros en Lanzarote iba en dirección a Tinajo por la carretera LZ-20 cuando, posiblemente, por un despiste el conductor perdió el control e impactó contra la vivienda. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

El chófer, que llevaba dos pasajeros en el vehículo, se había incorporado a la empresa “hacía poco tiempo”. Ha sido despedido “tras no superar el periodo de prueba”, han confirmado fuentes de la empresa concesionaria Arrecife Bus.

De carpintería a sala de reuniones para jóvenes

La estancia que fue derruida pertenece a lo que fue un museo de “cosas antiguas”, recuerda Kiko, pero también ha tenido otros usos, como lugar de reunión de jóvenes y adolescentes en los años 80 y 90 del siglo pasado, sede de la asociación de jóvenes agricultores, hogar para personas sin recursos y hasta una carpintería en la que se fabricaban féretros, además de otros objetos.

Al ampliarse la carretera LZ-20, algunas de las habitaciones que tenía en los setenta desaparecieron y se trasladaron hasta una edificación nueva contigua.

Aunque no está habitada, los herederos se trasladan de forma habitual hasta la misma. Kiko espera que le reconstruyan su propiedad, un símbolo en el camino a Mancha Blanca. Afirma que "los técnicos del Cabildo y del ayuntamiento no llegaron hasta las diez de la noche". El acceso a la carretera LZ-409 desde Mozaga permanece cerrada desde el sábado por el riesgo de derrumbe del inmueble.

El parlamentario regional de NC por Lanzarote, Yoné Caraballo, reclamaba este domingo a través de sus redes sociales que "debemos hacer todo lo posible por su reconstrucción".

"Siempre ha estado ahí. No es sólo una entrada a una carretera, es una indicación a seguir con las tradiciones, la cultura y la identidad. Lugar de descanso y de recuerdos para todos los y las lanzaroteñas que disfrutamos peregrinando a Mancha Blanca", destaca Caraballo.

El origen del cartel 'Pa Dolores'

La indicación 'Pa Dolores' que está en la fachada de la casa derribada parcialmente el pasado sábado y que da para la rotonda de Mozaga la colocó el propio Kiko Corujo hace varios años después de que se percatara del peligro que corrían los peregrinos, incluidas familias con niños en sus cochecitos, al andar por el arcén de la carretera general hacia Tinajo. "Me dio poner el cartel para que la gente lo viese y se desviara por el camino original de los romeros y fueran de manera más segura hasta Mancha Blanca. Y también para que no se perdiesen".