Tirar la casa por la ventana nunca ha sido tan caro: un hombre multado con 4.000 euros

La imagen es tan impactante como peligrosa: un ciudadano, sin mediar responsabilidad, lanza varios muebles desde la azotea de su vivienda hacia un solar anexo. El suceso, captado en vídeo, ha desencadenado la reacción inmediata del Ayuntamiento de Arrecife, que ha calificado el acto de “gravísimo” por poner en riesgo directo la integridad de las personas y la convivencia en el municipio.

Jacobo Lemes, concejal de Limpieza, ha sido tajante: “No solo estamos hablando de un atentado contra el espacio público, sino contra la seguridad de los propios vecinos”. Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la manifestación de una conducta incívica que, lamentablemente, aún persiste y deteriora la imagen de una ciudad que lucha por ser más habitable y respetuosa con su entorno.

El Ayuntamiento ha recordado que lanzar objetos desde una altura es una acción potencialmente letal, además de ilegal. Y, sin embargo, hay quien decide ignorar la normativa, pese a que el municipio ofrece un servicio gratuito de recogida de enseres, fácilmente accesible mediante una simple llamada al 928 815 560.

“Lo que no tiene justificación alguna es poner en riesgo vidas humanas por no querer esperar un día más para deshacerse de unos muebles”, ha señalado Lemes. Este comportamiento no solo demuestra una falta total de empatía, sino un desprecio hacia el resto de vecinos.

Muebles tirados / La Provincia

Vigilancia reforzada: las cámaras no mienten

Arrecife no está dispuesta a permitir que este tipo de actos queden impunes. Para ello, cuenta con un sistema de cámaras de videovigilancia estratégicamente distribuidas, que no solo sirven para captar infracciones, sino también como disuasión frente al incivismo.

El Ayuntamiento ha confirmado que las imágenes del incidente ya están en poder de las autoridades y que se tomarán las medidas necesarias para que los responsables respondan ante la justicia y las sanciones administrativas correspondientes.

Enseres abandonados / La Provincia

Hasta 4.000 euros por abandonar residuos en la vía pública

La ciudadanía debe saber que dejar enseres en la calle o arrojarlos desde una azotea no es un juego. Las ordenanzas municipales contemplan sanciones económicas que oscilan entre los 400 y los 4.000 euros, dependiendo de la gravedad del hecho.

En este contexto, la campaña municipal “Dejar enseres en la calle, puede salirte caro” cobra más sentido que nunca. Esta iniciativa busca concienciar a los vecinos sobre la importancia del civismo y la necesidad de hacer uso de los servicios municipales, pensados para evitar precisamente este tipo de situaciones.