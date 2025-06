¿Cómo llegaron 30 neumáticos al fondo del mar en Arrecife?

El Ayuntamiento de Arrecife, en colaboración con el Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca, ha llevado a cabo una campaña de limpieza en el litoral de la capital, retirando más de treinta neumáticos y basura, y promoviendo la conciencia ambiental en la comunidad.

El área de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una campaña de limpieza en el litoral de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas y proteger el ecosistema marino. La iniciativa, que se realizó frente al Parque Islas Canarias.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, destacó que estas acciones responden a la voluntad del consistorio de mantener un entorno limpio tanto en tierra como en el mar. “Nuestro compromiso es garantizar un municipio sostenible y saludable, por eso reforzamos campañas como esta que contribuyen a la conservación del medio ambiente”, afirmó.

Preparativos para la limpieza del fondo del litoral de Arrecife. / La Provincia

Reducir la contaminación marina

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, Davinia Déniz, resaltó que además de la limpieza, se trabaja en la sensibilización ciudadana. “No solo retiramos residuos, sino que también promovemos actividades para concienciar a la población, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de cuidar nuestro litoral y evitar que se vuelvan a producir estos vertidos”, explicó.

La presencia de neumáticos en el fondo marino no es casual y la concejala hizo un llamamiento a la ciudadanía para que cuide el entorno y evite acciones que dañan el ecosistema. “Los neumáticos no caen solos al mar; es fundamental que todos asumamos nuestra responsabilidad en la protección del medio ambiente”, añadió. Arrecife no ha desvelado quién o quiénes tiraron las gomas al fondo del mar ni cómo llegaron hasta el fondo del mar.

Estas campañas forman parte del plan del Ayuntamiento de Arrecife para mantener sus costas limpias y saludables, promoviendo un desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. La iniciativa también busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de reducir la contaminación marina y fomentar prácticas responsables en el uso y cuidado del litoral.