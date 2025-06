La Casa de la Cultura de Arrecife y La Plazuela acogen danza, cine y perfomances

Cultura Arrecife promueve la celebración del 19 al 21 de junio del Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias (Festival MOVE-Canarias 2025), que en su quinta edición reunirá una vez más a compañías y artistas del ámbito local, estatal e internacional, con una programación que fusiona danza contemporánea, performance, cine-danza y creación escénica híbrida.

El evento incluirá espectáculos en dos emblemáticos espacios públicos de la ciudad como son la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz y la plaza de la Constitución, más conocida como La Plazuela, además de cine-danza en colaboración con el Festival DanzaTTack, y coloquios en los que participarán profesionales del arte como Juan Reyes y Blas Payri.

Abigail González, concejala de Cultura, anima a disfrutar «de esta oportunidad única para vivir la danza y las artes del movimiento desde la cercanía, en contacto directo con creaciones que inspiran, emocionan y nos invitan a reflexionar como sociedad»

Programación

La programación en Arrecife arranca a las 18.30 horas del jueves 19 en La Plazuela con la artista Paloma Hurtado (Ephimera), seguida por la Compañía Residente del Centro Coreográfico de La Gomera, que presentará Should they maybe. La jornada se culminará a las 20.45 horas en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz con una innovadora propuesta de cine-danza a cargo de DanzaTTack y Blas Payri.

El viernes 20, a partir de las 18.30 horas, el público podrá disfrutar en La Plazuela de Simulacro, una impactante pieza visual de Toni Aguilera, la obra poética Avec Ta’ Peau de EnbeDanza, Tun/La de Carmen Macías, y el poderoso dúo internacional de Daria Koval y Maciej Kuźmiński, con Resistance Movement, una coreografía que explora los límites del cuerpo como espacio de resistencia, desde las 20.30 horas.

El sábado 21, se clausura también en La Plazuela la muestra a partir de las 12 horas con (In)Submises, de Gisela de Paz y Sara Colomino, una propuesta que aborda identidad y feminismo desde el movimiento. Le seguirá a las 18.30 horas el doble programa de EnbeDanza con Días de sol y sombra y el cierre a cargo de Flamencuría Obdulia Bustos, que presentará La fragüera, una relectura visceral del flamenco contemporáneo.

Con el apoyo de Promotur, el Gobierno de Canarias, MOVE- Canarias 2025 volverá a situar a Arrecife como epicentro cultural insular, apostando por la descentralización cultural, la accesibilidad al arte y el fortalecimiento de la identidad a través del cuerpo en movimiento.