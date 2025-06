Residente dedica su concierto en Lava Live Fest al pueblo de Palestina

Con una bandera palestina sobre los hombros, Residente, la estrella de la primera jornada de conciertos de Lava Live Fest, llamó la atención sobre la crisis humanitaria en Gaza y dedicó su música "a un pueblo que está siendo extinguido y a una población que resiste".

El rapero puertorriqueño, reconocido y admirado en todo el mundo por su talento descomunal y la coherencia de sus valores, ofreció en Arrecife un repertorio de temas centrados en la solidaridad y la denuncia de la injusticia, como "Guerra", "El aguante", "This is not América" o "Latinoamérica".

Además, para alegría de un público heterogéneo e intergeneracional, incluyó algunas de las canciones míticas de Calle 13 como "No hay nadie como tú", "Cumbia de los aburridos" o "Atrévete".

A lo largo de un recital que se extendió durante cerca de una hora y media y que cumplió con todas las expectativas de las miles de personas asistentes, Residente invitó al público a guardar los móviles –"para eso lo ven en youtube"–, a disfrutar de la vida y a tratar de hacer siempre lo que se ama.

Previamente, la banda cubana Orishas puso calor y color caribeño a la tarde, con un directo cargado de éxitos y guiños a las comunidades isleñas de Lanzarote y Cuba, como "Hay un son", "Atrevido", "Mística", "537 Cuba" o "Havana 1957", que Yotuel Romero interpretó junto a su esposa, la cantante Beatriz Luengo.

Un momento especialmente emotivo fue la invitación al público a corear "La flaca", de Jarabe de Palo, "la canción más bonita hecha a una mujer cubana", a cuyo compositor, Pau Donés, rindió homenaje.

La primera tarde de Lava Live Fest comenzó a las cinco con la apertura de puertas y la llegada progresiva de los asistentes, amenizada por las mezclas de Renzzo El Selector.

En torno a las siete salió al escenario la canaria Ptazeta con su trap urbano, cuando ya la gente había ocupado las primeras filas de la zona frente al escenario y de la general. Y entre conciertos, ofició como animador el dj local Carlos Chavaud.

Junto a la calidad de la oferta musical, el clima se alió con Lava Live Fest con el alivio de una capa de nubes altas y la brisa del alisio, que refrescó las altas temperaturas.

La distribución de las barras y puestos de restauración por todo el recinto contribuyó también a que en ningún momento se formaran largas colas.

Maná, la cita más esperada

La sesión del sábado 14 de junio es una de las más esperadas por el público de Lava Live Fest, al incluir el concierto de la banda mexicana Maná, en una cita histórica para Lanzarote.

La tarde más rockera de las cuatro jornadas dará comienzo a las seis con la actuación del grupo lanzaroteño Drûpe. A las siete y media le tocará el turno a la banda valenciana Los Zigarros, que calentará motores como telonera de lujo de los esperados Maná, quienes saldrán al escenario a las nueve y media de la noche.

La animación entre recitales será ejecutada por el dj Ángel Pérez.

Sold out para esta tarde

La organización ha informado que se han vendido todas las localidades para esta tarde, por lo que se recomienda que para las sesiones del mes de julio, las personas interesadas en disfrutar del Lava Live Fest se hagan con sus tickets cuanto antes.

Las actuaciones del próximo fin de semana de conciertos son, el 25 de julio, las de Steve Aoki, Rels B, Justin Quiles, Luck Ra y Sumaya Vb, y el 26 de julio, Estopa, Kapo, St. Pedro y Toni Bob.

El Lava Live Fest es una producción de Preventos Media, del Grupo TSC, y cuenta con el patrocinio del área de Juventud, la Sociedad de Promoción Exterior-Turismo Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo, del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

Promotur, Juventud Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y Fundación IDEO, del Gobierno de Canarias; Turismo Arrecife (Ayuntamiento de Arrecife), junto a otras empresas colaboradoras.

Toda la información sobre Lava Live Fest está disponible en la web https://lavalivefestival.com/