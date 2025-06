Lanzarote se rinde a la magia de Maná

Como era de esperar, el público de Lanzarote se rindió al espectáculo musical y emocional de Maná en la segunda jornada del primer fin de semana de Lava Live Fest. La audiencia, diversa en edades, orígenes y gustos que reventó el recinto de Agramar, regresó a casa ahíta de canciones de toda la vida y unida en la convicción de que la banda de Guadalajara tiene aún mucha carretera por delante.

Una noche más, el festival lanzaroteño volvió a mostrar la capacidad de la música como vehículo de sensibilización social, cuando el vocalista Fher Olvera improvisó el "Get Up, Stand Up" de Bob Marley, un himno de resistencia y empoderamiento que ha trascendido generaciones y fronteras.

Durante las cerca de dos horas de concierto, no faltaron los temas más esperados, como "Corazón espinado", "Mariposa traicionera", "Labios compartidos", "El muelle de San Blas", "Rayando el sol" o "Clavado". El líder de la banda subió al escenario a una adolescente con un cartel emotivo y dedicó "Eres mi religión" a las familias del mundo.

Pero hubo más. El grupo valenciano Los Zigarros, considerada la mejor banda de rock and roll español, concitó el interés del público con su potente directo. También destacaron Drûpe y el DJ Ángel Pérez, quien animó los tiempos entre conciertos con una selección musical bailable.

Segundo fin de semana de Lava Live Fest

Ante el éxito de ventas, la productora recomienda comprar entradas para las sesiones de julio lo antes posible. El cartel del 25 de julio incluye a Steve Aoki, Rels B, Justin Quiles, Luck Ra y Sumaya Vb; y el del 26 de julio a Estopa, Kapo, St. Pedro y Toni Bob.

La Provincia

El precio de las entradas oscila entre 45 y 300 euros por jornada, y los bonos de fin de semana entre 80 y 150 euros, según el acceso a las zonas General, Front Stage o Platino. Las personas mayores de 65 años tendrán acceso gratuito y los jóvenes podrán beneficiarse de descuentos con la tarjeta joven canaria.

El Lava Live Fest es una producción de Preventos Media (Grupo TSC) y cuenta con el patrocinio del área de Juventud, Turismo Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

Además, patrocinan y colaboran empresas como Mahou, Coca-Cola y Grupo Rosa, junto a otras marcas e instituciones que apoyan el desarrollo del Lava Live Fest 2024 en la isla.

Toda la información sobre Lava Live Fest está disponible en la web https://lavalivefestival.com/