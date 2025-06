Conciertos tributos a U2 y El Canto del Loco en Costa Teguise

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teguise anuncia la celebración del concierto La música de tu vida en Costa Teguise'. El próximo sábado, 21 de junio de 2025, a partir de las 18.00 horas, el Anfiteatro de playa de Las Cucharas se convertirá en el epicentro musical de la jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos de grandes éxitos de la música.

Costa Teguise es, sin duda, el principal motor turístico del municipio de Teguise, "un destino que se reinventa constantemente para ofrecer experiencias memorables", señala el Consistorio. Acciones como el nuevo concierto, que combinan ocio de calidad con un ambiente inmejorable, "han demostrado una gran demanda y una altísima satisfacción entre quienes nos visitan y quienes hacen de Teguise su hogar".

Los efectos positivos son evidentes, según el Ayuntamiento de Teguise: "No solo generamos un atractivo irresistible que invita a disfrutar de nuestras calles y comercios, sino que también impulsamos la economía local, beneficiando a hosteleros, comerciantes y a toda la cadena de valor turística. Esto se traduce en más actividad, más empleo y, en definitiva, una Costa Teguise más viva que nunca".

'La música de tu vida'

ZOO TF llevará a Las Cucharas la magia atemporal de U2. Esos riffs icónicos, la voz inconfundible de Bono y letras que han marcado a generaciones, resonarán en Las Cucharas, recordándonos por qué U2 es una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Desde los himnos de With or Without You hasta la energía de Vertigo, será una noche para sentir cada nota.

Y para seguir la fiesta, El Canto de Gallo rendirá un merecido homenaje a El Canto del Loco. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón La Madre de José o se ha emocionado con Besos? La banda madrileña se convirtió en un fenómeno social, con letras que conectaban directamente con el público joven y una energía que hacía vibrar cualquier escenario. Será la oportunidad perfecta para revivir esos años dorados del pop-rock español con la pasión y el buen hacer de El Canto del Gallo.

"Queremos que Costa Teguise no solo sea un lugar para el relax y la playa, sino también un epicentro de cultura y diversión", señala comenta la concejala de Turismo de Teguise, Rita Hernández. Añade que "este tipo de eventos demuestran nuestro compromiso con la dinamización del destino, creando experiencias únicas que fidelizan a nuestros visitantes y hacen que nuestros residentes se sientan orgullosos. La combinación de música de calidad en un entorno tan privilegiado como Playa de Las Cucharas es garantía de éxito."