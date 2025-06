El Consorcio del Agua de Lanzarote se reafirma en los incumplimientos de Canal Gestión

La Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote (formada por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla), celebrada en la mañana de este jueves, tuvo conocimiento tanto del contenido de las alegaciones presentadas por Canal Gestión al expediente de rescisión del contrato de la gestión del agua como del estudio preliminar elaborado por los servicios jurídicos del Cabildo Insular.

El estudio jurídico preliminar no sólo responde a las alegaciones presentadas por Canal Gestión al expediente de resolución del contrato, acordado en la Asamblea del Consorcio del Agua del pasado 10 de abril, sino que mantiene los argumentos hechos públicos ya sobre los incumplimientos de obligaciones esenciales.

El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancor, asegura que “estamos convencidos que la legalidad está de nuestra parte porque los incumplimientos de Canal Gestión se producen en obligaciones tan esenciales del contrato firmado en 2013 como no realizar las inversiones previstas o no reducir las pérdidas de agua al 30 por ciento”.

Entre los incumplimientos esenciales del contrato por parte de la entidad concesionaria no sólo figuran la reducción de pérdidas al 30 por ciento, o la inversión de 54,4 millones de euros en los primeros cuatro años, sino que tampoco se realizó un plan para la detección de fugas en la red, no se liquidaron cánones obligatorios con el Consorcio y además se subcontrataron servicios como el saneamiento que no eran delegables.

“Lo que hemos presentado a todos los alcaldes es el informe preliminar de carácter jurídico y ahora estamos pendientes de la emisión de los informes técnicos que están preparando el personal del Cabildo, del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas para posteriormente emitir la propuesta de resolución definitiva del contrato”, según ha señalado el consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas.

Respuesta a las alegaciones de Canal Gestión

El informe preliminar jurídico señala que al contrario de lo que reclama Canal Gestión la ley no exige advertencia previa del inicio del expediente de resolución del contrato, “siendo suficiente la constatación del incumplimiento”.

Tampoco, se asegura en el informe, es improcedente iniciar un nuevo procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato, como apunta la contratista, puesto que “el acuerdo de inicio se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio”.

En la Asamblea del Consorcio celebrada este jueves se dio cuenta de la desaparición de parte de la documentación sobre el concurso de acreedores de Inalsa

Sobre la ausencia de la revisión de tarifas que reclama Canal Gestión el Consorcio responde con lo recogido por la Comisión de Precios de Canarias, órgano que es quién debe autorizarlas, y que no ha dado su visto bueno a las actualizaciones precisamente, entre otros argumentos, por las elevadas pérdidas en la red.

En tal sentido, el informe del Consorcio apunta a que “la procedencia o no del derecho de revisión de tarifa está fuera del objeto del presente procedimiento administrativo, habiendo sido las distintas resoluciones administrativas recurridas en la vía contenciosa cuyo resultado no aminorarán los incumplimientos advertidos, afectando, en su caso, al procedimiento de liquidación del contrato en el supuesto de que obtuviera un pronunciamiento judicial a su favor”.

Se rechaza igualmente que en el contrato del ciclo integral del agua entre Canal Gestión y el Consorcio del Agua se encuentre alguna referencia sobre la obligación de inversión por parte de ésta última entidad pública. Y se añade que Canal Gestión “confunde el principio de colaboración administrativa con una pretensión de corresponsabilidad”.

El expediente sobre el concurso de acreedores de Inalsa está incompleto

Por otro lado, en la Junta General de Inalsa, celebrada previamente a la Asamblea del Consorcio, se dio cuenta de que ni en Inalsa ni en el Consorcio del Agua se encuentran muchas actas relevantes para procedimiento que se sigue en la pieza de calificación el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas.

En la Junta General de Inalsa se detalló una cronología de los hechos de la que ningún miembro del Consorcio tenía conocimiento. Y es que, según manifestó la secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública, en diciembre de 2022 el personal administrativo del Consorcio del Agua y de Inalsa le comunica que los libros de actas de los años 2009, 2010 y 2011 no se encontraban ni en el archivo general del Cabildo ni en las dependencias del Consorcio, figurando únicamente un certificado del 18 de febrero de 2010.

Según lo informado a los miembros de la Junta General de Inalsa, y posteriormente a los miembros del Consorcio del Agua, la desaparición de dichos documentos se puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife en febrero de 2023. Y además, según información recabada por el personal administrativa de ambas entidades, la documentación obraba inicialmente en los archivos y en algún momento fue extraída sin que se reintegrara de nuevo.

Ya en fecha actual y en el mes en curso, una vez se procedió por el Juzgado de lo Mercantil a la apertura de la calificación de responsabilidad de los Consejos de Administración del periodo 2007-2009, dichas actas son de especial relevancia.

Estos hechos que se han puesto en conocimiento hoy de la Junta General de Inalsa y de la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, comunicándose que se procederá a dar traslado al Juzgado de lo Mercantil para su conocimiento.

Todos los presentes fueron unánimes en la consideración de los hechos como “especialmente graves”, y acordaron la apertura de una Comisión de Investigación para esclarecer la desaparición de los documentos. La creación de este órgano se propondrá en la próxima Junta General de Inalsa, coincidiendo todos los asistentes en que ha de celebrarse cuanto antes.