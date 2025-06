El 59% del alumnado que estudia fuera prevé trabajar en Lanzarote

El Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote ha publicado los resultados de la encuesta realizada al alumnado lanzaroteño que ha cursado estudios fuera de la Isla durante el curso académico 2024/25. En la encuesta han participado 565 estudiantes, lo que representa una muestra significativa del colectivo que estudia en el exterior, compuesto por casi 2.000 jóvenes, según los datos oficiales.

El informe revela que más del 80% del alumnado estudia grados universitarios, siendo la Península el destino más frecuente (58,2%), seguida de Tenerife (25%) y Gran Canaria (15%). Solo un 1% estudia en el extranjero.

Uno de los datos más relevantes es que cuatro de cada 10 estudiantes consideran que recibieron poca o ninguna información previa sobre los estudios que iban a cursar. Solo un 21% afirma haber recibido orientación suficiente. Las principales fuentes de información fueron los centros educativos, redes sociales y otros estudiantes.

El gasto medio anual por estudiante asciende a 9.416 euros, siendo mayor para quienes estudian en la Península (10.447 euros). El alojamiento representa más de la mitad del gasto, seguido de la manutención, la matrícula y el transporte aéreo o marítimo. Casi dos tercios del alumnado opta por alquilar un piso como solución habitacional. El 59 por ciento del alumnado tiene intención de regresar a Lanzarote tras acabar sus estudios para desarrollar su carrera profesional, aunque un 27% aún no lo sabe y un 13% dice no tener intención de volver.

Según sus respuestas, las razones más frecuentes para no regresar son la falta de oportunidades laborales (29%), la voluntad de seguir formándose (37%) y la percepción de que la Isla no cumple sus expectativas personales (21%). Más de la mitad de los encuestados aspira a trabajar en la administración pública, mientras que un 27% prefiere la empresa privada y un 12% planea emprender.

Aunque el 60% del alumnado recibió alguna beca o ayuda, un 40 % no recibió ningún tipo de apoyo económico. Entre quienes no recibieron ayudas, más de la mitad no cumplía los criterios económicos, y una cuarta parte desconocía las ayudas disponibles.

El gasto medio anual por alumno asciende a 9.416 euros, cien más si los estudios los realizan en la Península

El informe incluye testimonios directos que reflejan preocupaciones comunes: la falta de oferta académica en la isla, la carga económica del desplazamiento, el impacto emocional de vivir lejos del hogar y la necesidad de ampliar y agilizar las ayudas públicas. También se plantean propuestas como crear una residencia universitaria para estudiantes lanzaroteños o mejorar los criterios de asignación de becas.

Desde una perspectiva sociológica, señala el estudio, se evidencia una brecha estructural en el acceso a la educación superior para la población no residente en las islas más pobladas del archipiélago, una brecha que el Cabildo de Lanzarote ayuda a mitigar multiplicando su apoyo económico a este alumnado y sus familias.