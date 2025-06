Una menor de Lanzarote confesó en su diario las presuntas agresiones sexuales que sufría por parte de su padre

Una menor confesó en su diario personal las presuntas agresiones sexuales que sufrió por parte de su padre durante el verano de 2017 en una vivienda familiar de Lanzarote y lo ha vuelto a reafirmar este miércoles en el juicio celebrado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Fue el hallazgo de estos escritos lo que llevó a su madre, tras la conmoción inicial, a presentar una denuncia contra su expareja, que por aquel entonces mantenía un régimen de visitas con su hija en común. El acusado Jerónimo R. D., en cambio, ha negado los hechos y ha insinuado que a la víctima le gustaba dibujar y escribir historias "macabras" desde que era muy pequeña.

La Fiscalía y la acusación particular mantienen que el encausado cometió un delito continuado de agresión sexual a una menor de 10 años de edad y piden en consecuencia una pena de 12 años de cárcel. Esta solicitud incluye otras medidas como una orden de alejamiento, la prohibición de tener bajo su custodia a menores de edad y su participación en programas de educación sexual durante una década. En cuanto a la responsabilidad civil, la madre de la víctima reclama 50.000 euros por los daños morales.

Por su parte, la defensa exige la libre absolución al entender que la prueba practicada no es suficiente para enervar la presunción de inocencia. El acusado negó haber entrado en la cama de la menor o haberle realizado tocamientos de índole sexual: "Nunca se me ocurriría hacer eso". Según su versión, no se quedaban a solas durante los fines de semana y veranos en los que la menor acudía al domicilio, ya que ahí también vivían y pernoctaban sus propios padres.

El acusado se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel por al menos siete presuntos abusos en el domicilio familiar

El relato del encausado es que ambos mantuvieron el contacto y el régimen de visitas después de ese verano y hasta tres días antes de la denuncia, un extremo que niegan el resto de familiares, los cuales refirieron un cambio de actitud en la joven y aseguraron haber presenciado cómo esta pasaba de ser una persona alegre y sonriente a recluirse a solas en su habitación. Basó su defensa en que la menor era una niña fantasiosa y le gustaba escribir historias de crímenes en sus diarios y hablar de asesinos en serie frente a sus hermanas, motivo por el que solía reñirle con frecuencia.

La víctima declaró una vez más tras haber cumplido la mayoría de edad y refirió haber sufrido más de siete agresiones sexuales, en un verano supuestamente marcado por el abuso verbal y físico. Notó que la actitud de él "empezaba a cambiar" y, durante los primeros días del mes que debían pasar juntos, le insultaba, le decía que era una mala hija y le llamaba una decepción. "Cuando estaba enfadado o hacía algo mal sin querer, me pegaba", relató la joven.

Incomunicada y amenazada

Ese mes echó en falta poder hablar con su madre y aseguró que no le contó nada a sus abuelos porque su padre amenazaba con que si hacía algo le iba a dar una paliza. Durante su declaración afirmó que el acusado esperaba hasta que se quedaran solos en casa o a que sus abuelos cayeran dormidos para entrar de forma repentina en su habitación y tocarla pese a sus reiteradas negativas. Esta situación, añadió, fue escalando de intensidad hasta que supuestamente la obligó, en reiteradas ocasiones, a mantener relaciones sexuales completas.

La denunciante afirma que en el verano de 2017 sufrió insultos, golpes y fue forzada a mantener relaciones completas

Después de eso, indicó que solo volvió a verlo una vez más para el cumpleaños de su abuela. Años después, se hizo con una libreta y empezó a escribir lo que le estaba pasando, como una situación de bullying escolar o las presuntas agresiones sexuales en el ámbito familiar. Fue su madre quien descubrió este diario y, ante la gravedad de los hechos, llamó al acusado, que negó que fuera él y achacó lo ocurrido a su padre. Después, confrontó a la menor para asegurarse de que lo que decía era verdad y, cuando se lo reiteró, decidió ir a la policía.

A los agentes que instruyeron la causa, les pareció que la manifestación de la menor era lo "suficientemente contundente" para tomar acciones y procedieron a la detención del acusado. Después, las peritas forenses que realizaron las pruebas clínicas y se entrevistaron con la menor y su madre concluyeron que su declaración es válida, pero no pudieron establecer si su relato es creíble o no, ya que no se cumplen todos los criterios, algo que consideran que puede deberse al paso del tiempo. También detectaron una simulación de los síntomas, es decir, que pueden haberse exagerado durante la prueba exploratoria.

Noticias relacionadas Piden 13 años a un hombre que exigía sexo a la hija de su pareja para levantarle castigos

El juicio quedó visto para sentencia.