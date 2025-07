¿A dónde irán a parar los 35 árboles de la Plaza Santa Elena en Playa Honda?

¿Dónde están los árboles que llevaban décadas en la Plaza de Santa Elena en la localidad de Playa Honda? En una isla en la que escasean las zonas verdes, como es el caso de Lanzarote, vecinos de Playa Honda han expresado su malestar por la desaparición de los ejemplares de ese espacio público y han criticado lo que consideran “la tala” de los mismos por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé con motivo de las obras de remodelación de la plaza y la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Sin embargo, el Consistorio aclara que no ha llevado a cabo ninguna tala de los 35 árboles de la Plaza de Santa Elena, sino todo lo contrario: la mayoría de ellos, alrededor del 80%, ha explicado este martes el concejal de Vías y Obras, Servicios Públicos y Tráfico del Ayuntamiento de San Bartolomé, Raúl de León, están siendo trasplantados en el parque urbano de Playa Honda, trabajos que han comenzado esta misma jornada, 1 de julio.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha explicado a través de sus redes sociales que “el trasplante de árboles no es solo una técnica viable; es una decisión ética y ecológica”. Añade que “un árbol no es solo un simple elemento del paisaje: es hogar de aves, productor de oxígeno, amortiguador de calor y parte de nuestra memoria colectiva. Algunos llevan décadas en el mismo lugar, acompañando generaciones. Trasplantar en vez de talar no es solo posible. Es lo correcto”.

Traslado de los árboles de la Plaza de Santa Elena, en Playa Honda. / A. S. B.

El gran pulmón verde y de ocio de Playa Honda

El parque urbano, que será inaugurado en breve cuando se culminen los servicios de electricidad, tiene una superficie cercana a los 70.000 metros cuadrados, se ubica en la explanada delantera y trasera del IES de Playa Honda y del campo de fútbol y es el gran pulmón verde y área de esparcimiento para los vecinos. El 85% de financiación de esta obra del Cabildo de Lanzarote, ha sido a cargo de Fondos FEDER, a través de la estrategia EDUSI, (dentro de la estrategia Conurban Azul) para la rehabilitación de espacios degradados, y su presupuesto ronda los 3 millones de euros. Entre los equipamientos destacan canchas deportivas, zonas de sombra, aseos, un kiosco, anfiteatro, lago artificial y un parque canino.

La idea del Consistorio es reubicar 35 ejemplares de ficus australianos, laureles de indias y cactus, entre otras especies, dependiendo de cómo salga el cepellón, es decir, la pella de tierra que se deja adherida a las raíces de los vegetales para trasplantarlos. Las especies de la Plaza Santa Elena que no se replanten en el parque urbano se reubicarán en otros lugares del municipio, como en el entorno de la Casa Mayor Guerra, en el pueblo de San Bartolomé, detalló De León.

En el contrato de ejecución de la obra en la Plaza de Santa Elena, adjudicada a la empresa Lanzagrava, precisó De León, se incluye que el adjudicatario se encargue de trasplantar parte de los árboles, mientras que del resto se hará cargo el Ayuntamiento de San Bartolomé.

Una obra histórica del Ayuntamiento de San Bartolomé

El Ayuntamiento de San Bartolomé acomete con fondos propios, cerca de 6 millones de euros, la remodelación de la Plaza de Santa Elena y la construcción del estacionamiento en el subsuelo con 118 plazas de aparcamiento.

Se trata de la mayor inversión pública de la historia de San Bartolomé financiada en su totalidad con dinero de las arcas municipales, resalta De León. Los trabajos comenzaron la pasada semana.

El proyecto incluye, además del parquin, la construcción de nuevas edificaciones destinadas a albergar una biblioteca infantil y para adultos, salas de formación y locales para colectivos.

El tiempo previsto de materialización de todas esas instalaciones, es de 22 meses, recordó De León.

Remodelación de la Plaza de Santa Elena en Playa Honda / Ayuntamiento de San Bartolomé

Aumento de árboles para salvar vida en las ciudades

Un reciente informe titulado Influencia del medioambiente urbano en la salud de las personas, elaborado por el Instituto BIOMA de la Universidad de Navarra en colaboración con Sanitas a través de la Cátedra Sanitas Salud y Medioambiente, pone de relieve un dato impactante: aumentar un 30% la presencia de árboles en las ciudades europeas podría evitar más de 2.600 fallecimientos anuales.

Este estudio subraya el papel crucial de las zonas verdes urbanas en la mejora de la calidad de vida y la prevención de problemas de salud.

Trasplante de árboles en el parque urbano de Playa Honda / A. S. B.

Beneficios de las zonas verdes para la salud física y mental

Las áreas verdes en entornos urbanos no son solo un lujo estético, sino una necesidad para el bienestar humano. Según el informe, estos espacios tienen un impacto directo y positivo en múltiples aspectos de la salud:

Recuperación y descanso físico : los parques y jardines ofrecen un refugio frente al bullicio urbano, permitiendo que cuerpo y mente se relajen. El aire limpio y los sonidos naturales reducen la fatiga, tanto muscular como mental, favoreciendo un descanso más profundo y reparador.

: los parques y jardines ofrecen un refugio frente al bullicio urbano, permitiendo que cuerpo y mente se relajen. El aire limpio y los sonidos naturales reducen la fatiga, tanto muscular como mental, favoreciendo un descanso más profundo y reparador. Salud cardiovascular : estar cerca de la naturaleza motiva a llevar un estilo de vida activo. Caminar o hacer ejercicio al aire libre mejora la circulación y reduce riesgos como la hipertensión, el colesterol alto y problemas relacionados con la diabetes tipo 2.

: estar cerca de la naturaleza motiva a llevar un estilo de vida activo. Caminar o hacer ejercicio al aire libre mejora la circulación y reduce riesgos como la hipertensión, el colesterol alto y problemas relacionados con la diabetes tipo 2. Fortalecimiento del sistema inmunológico y respiratorio : La biodiversidad de los espacios verdes refuerza las defensas del organismo. Además, la mejor calidad del aire en estas zonas disminuye la exposición a contaminantes, reduciendo así la incidencia de enfermedades respiratorias y sus complicaciones.

: La biodiversidad de los espacios verdes refuerza las defensas del organismo. Además, la mejor calidad del aire en estas zonas disminuye la exposición a contaminantes, reduciendo así la incidencia de enfermedades respiratorias y sus complicaciones. Mejora en la calidad del sueño: Interactuar regularmente con entornos naturales ayuda a disminuir el estrés y fomenta la actividad física, dos factores esenciales para dormir mejor. Esto regula los ciclos de descanso y eleva el bienestar general.

Islas de calor

Otro hallazgo relevante del estudio es el efecto de las zonas verdes en la reducción de las temperaturas urbanas. Las conocidas como islas de calor, típicas de las ciudades por la acumulación de asfalto y cemento, pueden mitigarse con más vegetación.

En los parques, las temperaturas pueden descender hasta 3,5 ºC, mientras que en calles con árboles la bajada es de hasta 3,1 ºC, mejorando el confort térmico y reduciendo los riesgos asociados a las olas de calor.

El informe también destaca esfuerzos por integrar la salud humana y ambiental, como el concepto de One Health, que aboga por la interconexión entre la salud de las personas, los animales y el medioambiente.

En este marco, se resalta la importancia de proyectos que promuevan tanto hábitos saludables como la creación de más espacios verdes en las ciudades, contribuyendo a un entorno urbano más sostenible.