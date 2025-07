Fermín Muguruza actuará en la jornada solidaria On Fire del Festival Arrecife en Vivo

El Festival Arrecife en Vivo, consolidado como una de las citas musicales más importantes de Lanzarote, amplía su propuesta este año con la inclusión de Arrecife en Vivo On Fire. Esta nueva jornada, de carácter solidario y con entrada de pago, tendrá lugar el sábado 27 de septiembre en el Muelle de Cruceros de Arrecife, y ya ha confirmado un nombre de peso en su cartel: el icónico artista vasco Fermín Muguruza.

La iniciativa, impulsada por la organización del festival, busca ir más allá del entretenimiento musical, convirtiendo el evento en una plataforma de apoyo y visibilización para diversas causas sociales. Según explica Semi Gil, codirector de Arrecife en Vivo, el foco de esta jornada “serán las ONG”, destinando un porcentaje de lo recaudado por la venta de entradas a UNRWA España, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

La elección de UNRWA como beneficiaria principal subraya el compromiso del festival con una de las crisis humanitarias más acuciantes del panorama internacional. UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) (más información en la web oficial de UNRWA) lleva 75 años ofreciendo programas esenciales de ayuda humanitaria, educación y salud a la población refugiada de Palestina.

En la Franja de Gaza, UNRWA se erige como el principal actor humanitario, manteniendo sus operaciones ininterrumpidamente desde el inicio del asedio en octubre de 2023. Su labor es desempeñada mayoritariamente por personal palestino —médicos, maestros, enfermeros y trabajadores sociales— que, en un contexto de extremo riesgo, continúan arriesgando sus vidas por su comunidad. Solo en Gaza, la agencia cuenta con más de 12.000 trabajadores humanitarios, un testimonio de la magnitud y la dedicación de su labor.

Un festival comprometido con la comunidad local

Más allá de la ayuda internacional, Arrecife en Vivo On Fire extenderá su mano a diversos colectivos insulares, demostrando su arraigo y compromiso con la realidad social de Lanzarote. Estas colaboraciones incluyen:

Adislan (Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote): varios usuarios de Adislan participarán activamente en el festival, integrándose en el mercado laboral y promoviendo la inclusión de personas con discapacidad.

El Cribo: la asociación El Cribo, dedicada a la rehabilitación de pacientes con trastornos de salud mental y al apoyo a sus familias, contará con un espacio de visibilidad en el festival, contribuyendo a la concienciación sobre la importancia de la salud mental.

Cáritas: un porcentaje de la venta de camisetas del festival se destinará a Cáritas, una organización dedicada a ayudar a personas en situación vulnerable a acceder a recursos para vivir dignamente. La labor de Cáritas es fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Mararía: Arrecife en Vivo pondrá en valor el trabajo de la asociación Mararía, que ofrece atención y apoyo a víctimas de violencia machista, contribuyendo a sensibilizar sobre esta problemática social.

Jóvenes migrantes: en colaboración con la Consejería de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote (Cabildo de Lanzarote - Bienestar Social), un grupo de jóvenes migrantes llegados a la isla serán invitados a disfrutar de la música en directo, fomentando la integración y el acceso a la cultura.

Fermín Muguruza: '40 Años de Memoria Viva' sobre los escenarios

La elección de Fermín Muguruza como primer artista confirmado para Arrecife en Vivo On Fire no es casual. El músico vasco, figura clave en la escena alternativa española y polifacético trabajador cultural, celebra este año cuatro décadas de trayectoria musical. Muguruza es conocido por su habilidad para fusionar géneros como el punk, rock, reggae, dub, hip hop, soul, drum & bass y funk, creando un sonido distintivo que ha marcado a varias generaciones.

Su legado musical incluye bandas icónicas como Kortatu, Negu Gorriak, Dut o Brigadistak Sound System, que se han convertido en la banda sonora de movimientos sociales y culturales. Su actual gira, 40 Años de Memoria Viva, es una celebración de los derechos humanos y la libertad de expresión que ha llenado recintos de renombre en Madrid (Wizink Center), París, Londres y Berlín, entre otras ciudades.

En su paso por Lanzarote, Fermín Muguruza estará acompañado por músicos de talento como el trikitilari Xabi Solano, la trombonista Amets Aznarez, el guitarrista, laudista y bajista Víctor Navarrete y las cantantes Matah y Lide Hernando, prometiendo un espectáculo memorable y cargado de energía.

Entradas para el concierto

Las entradas para el Arrecife en Vivo On Fire ya están a la venta a través de la plataforma Tickety, con un precio especial de lanzamiento por tiempo limitado. Se recomienda adquirirlas con antelación dada la expectación que genera la presencia de Fermín Muguruza y el carácter solidario del evento.

Arrecife en Vivo On Fire es una producción de Hsmith Solutions, que cuenta con el apoyo de Fundación Sgae, Cajasiete, Grupo Chacón y Monster Energy. Los medios oficiales del evento son Radio 3 y Cadena Ser Lanzarote, lo que asegura una amplia difusión y cobertura del festival.

Esta jornada solidaria complementa la programación habitual de Arrecife en Vivo, que continuará ofreciendo seis jornadas de música gratuita al aire libre: sus tradicionales cuatro viernes de conciertos con pasacalles (19 y 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre), una gala dedicada al talento insular (6 de septiembre) y un festival infantil (4 de octubre).