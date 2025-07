El PSOE arremete contra el PP por el veto a Sánchez, que cree ridículo

La moción que presentó este martes el Partido Popular (PP) para el próximo pleno del Cabildo de Lanzarote donde solicita que se declare al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona non grata en la Isla ha provocado el airado rechazo del PSOE, que critica con dureza a los populares y asegura que han caído en el discurso de Vox.

De hecho, los socialistas lanzaroteño tachan de esperpéntica, ridícula y profundamente antidemocrática la propuesta del Partido Popular: «Han perdido completamente el norte. Ya no hacen política, hacen el ridículo institucional al servicio de la extrema derecha». Además, señalan: «La derecha ya no tiene argumentos, solo rabia. Y cuando no se tiene proyecto ni propuestas, solo queda el esperpento. Han demostrado que ya no representan ni a la oposición útil, ni al sentido común, ni a la dignidad democrática».

El PP expone en su moción que «el objetivo de esta moción es servir de cauce institucional del sentir mayoritario del pueblo de Lanzarote de desaprobación de la visita por vacaciones de un presidente perseguido por la sospecha, acorralado por la corrupción y tolerante con conductas vejatorias para la mujer», asegura en una nota.

Los populares acusan además al Gobierno de España de haber «sometido» a Lanzarote y La Graciosa a un «abandono sistemático en materia de inmigración, seguridad y atención humanitaria» durante el mandato de Sánchez como presidente. El PP, que admite que aunque se apruebe su propuesta, esta no impedirá a Sánchez ir de vacaciones a la Isla, solicita el apoyo de todos los partidos, incluidos el PSOE, para que Lanzarote exprese su rechazo a Sánchez, cuya visita tacha de deshonra.

Sin embargo, no habrá apoyo del PSOE. Así, María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE en Lanzarote y diputada en el Congreso, alega que esta propuesta no busca defender a Lanzarote, sino alimentar el odio y el ruido. Destaca que el PSOE ganó las últimas elecciones generales en Lanzarote con el mejor resultado de Canarias y uno de los mejores de todo el Estado, lo que evidencia el respaldo mayoritario de la ciudadanía de la Isla al proyecto que lidera Pedro Sánchez. «Esa es la realidad democrática que les duele», subraya.

En opinión de Corujo, «han convertido el Cabildo en un circo y a Oswaldo Betancort en el maestro de ceremonias de un espectáculo vergonzoso».