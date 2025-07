Oswaldo Betancort ve "poco ético" el escrito del PP sobre la moción de Sánchez sin llamada previa

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswlado Betancort (CC), ha considerado "poco ético" que su socio de gobierno, el PP, no le llamara antes de presentar el escrito en el que advierte con acciones penales si no se incluía en el pleno previsto para este viernes, y finalmente suspendido, su moción para nombrar al presidente Pedro Sánchez persona "non grata" en la isla.

En una rueda de prensa convocada tras la suspensión del pleno, Betancort ha afirmado que su "obligación" era anular la convocatoria y pedir un nuevo informe jurídico tras los escritos presentados por el PP y PSOE sobre la citada moción.

Betancort ha explicado que el PSOE advirtió en su escrito que no se podía llevar a cabo la moción y que por ello pidió un informe al secretario, que concluyó que, de aprobase la moción, sería nula de pleno derecho, por lo que acordó con el PP que fuera la Junta de Portavoces la que tomara la decisión final.

La Junta de Portavoces decidió la retirada de la moción y el PP registró a las nueve de la noche del jueves un escrito advirtiendo al presidente incluso con acciones penales si no se incluía la moción en el orden del día, y eso ha motivado este nuevo informe "para saber cómo tiene que actuar el presidente para no atentar contra los derechos de unos ni contra los de otros".

Lo que se ha dejado de votar en el pleno de este viernes

"Me he me visto obligado a suspender el pleno para que se haga un informe jurídico para no favorecer absolutamente a nadie y cumplir estrictamente con los derechos que tienen los unos y los otros", ha asegurado.

Betancort ha lamentado el hecho de que con la suspensión del pleno se hayan pospuesto acciones relevantes para la isla, como dotar a Lanzarote de una segunda biblioteca, modificar los miembros del órgano ambiental o aprobar un Reglamento del Consejo Insular del Tercer Sector.

"Lo que me importa a mí es lo que se ha dejado de votar para la isla de Lanzarote", ha afirmado.

"El pacto con el PP está sano y estable"

En cualquier caso, ha aclarado que el pacto con el PP "es sano y estable y hay total coordinación", aunque "hay una visión política dentro de un partido político que no está aquí, está en otro sitio, y tú ya notas que estás dentro de un vehículo conductor que va hacia una finalidad que otros quieren y te están cogiendo a ti".

Según Betancort, "hay un debate nacional que nos aparta del foco, que está bajando a nivel local y ya afecta a la gestión diaria".

El presidente del Cabildo ha informado también de que lo ocurrido con esta moción se analizará en la mesa del pacto y que a partir de ahora pedirá certificados de que lo que vaya a pleno "haya pasado por todos los órganos válidos de ese partido político".

Además, ha pedido disculpas a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa por "estas guerras políticas que no favorecen a nadie".

Al finalizar su comparecencia, Betancort se hizo una foto junto a los miembros de su grupo y señaló que él confía en su gente y que la confianza "se gana con hechos y se pierde con hechos".