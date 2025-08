CC Lanzarote: "El tránsfuga Juan Manuel Sosa deberá devolver 300.000 euros por cobros indebidos y lo condenan en costas"

Coalición Canaria Lanzarote ha celebrado este lunes que la justicia haya desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el tránsfuga Juan Manuel Sosa, condenándolo en costas y ratificando que deberá devolver los 300.000 euros que cobró ilegalmente durante su etapa de consejero de Sanidad en el Cabildo de Lanzarote presidido entonces por la socialista Mª Dolores Corujo.

Como se recordará, Sosa presentó una demanda contra el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote con el objetivo de anular las resoluciones que le obligaban a reintegrar el dinero cobrado irregularmente, pero el tribunal ha rechazado todos sus argumentos, según CC.

En la sentencia fechada el 30 de julio se confirma la validez de las resoluciones dictadas por el Gobierno de Canarias y los informes del Consejo Consultivo que avalaban la ilegalidad de los cobros, exactamente lo que Coalición Canaria denunció desde el principio.

"Sin derecho a cobrar del Cabildo de Lanzarote"

En este sentido, la sentencia supone un desmentido directo al entonces consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien aseguró en sede parlamentaria que las resoluciones estaban “bien dictadas” y que Sosa tenía derecho al cobro, cuando la justicia acaba de ratificar la anulación de ambas resoluciones y ratificar que no tenía derecho a percibir esos fondos.

Del mismo modo, el exconsejero de Sanidad, Blas Trujillo, que negó repetidamente que existieran cobros indebidos y afirmó que no le constaba ninguna irregularidad, ha quedado igualmente desmentido: "ahora la justicia confirma que no solo existieron esos cobros indebidos, sino que Sosa debe devolver hasta el último euro", subrayan los nacionalistas.

La justicia desmiente a los exconsejeros socialistas Julio Pérez y Blas Trujillo porque, recuerda CC, Sosa no tenía derecho a cobrar y las resoluciones que lo permitieron han sido anuladas

“No, señores Pérez y Trujillo, y no, señora Dolores Corujo. No tenía todo el derecho a cobrar, no tenía ninguno, y es por eso que primero el Gobierno, y ahora la Justicia, le exigen devolverlo todo, 300.000 euros cobrados ilegalmente”, subraya el secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés.

"Actuó con mala fe y engaño a la Administración"

La resolución judicial deja claro que “respecto a la actuación de la Comunidad Autónoma no hay mala fe” y que, por el contrario, fue el propio demandante quien “incumplió su deber de comunicar que había cesado como portavoz”.

“La justicia confirma la golfada política perpetrada por el gobierno de Dolores Corujo en connivencia con el de Ángel Víctor Torres” Pedro San Ginés — Secretario General de CC en Lanzarote

En otras palabras, como destaca el líder nacionalista, “queda demostrado que quien actuó con mala fe y engañó a la Administración fue el tránsfuga Juan Manuel Sosa, y que el gobierno de Ángel Víctor Torres, en connivencia con Dolores Corujo, diseñaron un traje jurídico a medida fraudulento para mantenerse en minoría en la Presidencia con el apoyo de un tránsfuga pagado con fondos públicos”.

"Se pagó un sueldo de médico a quien no ejercía"

El también senador autonómico añade así que “los tribunales confirman lo que Coalición Canaria denunció durante años: que se pagó un sueldo de médico a quien no ejercía ni tenía derecho, que se engañó deliberadamente a la administración y a la ciudadanía, y que tanto Dolores Corujo como los consejeros Julio Pérez y Blas Trujillo negaron reiteradamente las irregularidades, mintiendo en sede parlamentaria de manera consciente porque lo que ahora dictaminan los tribunales era de sobra conocido por todos ellos”.

Coalición Canaria recuerda que en 2022, tras destaparse el fraude, "el Gobierno de Ángel Víctor Torres intentó maquillar la situación con una resolución de ratificación de errores, cuya anulación ha sido ratificada también por los tribunales". Esta maniobra confirma, en palabras de San Ginés, que “se trató de un entramado político-jurídico para sostener una mayoría inexistente con un tránsfuga financiado ilegalmente, burlando a la ciudadanía y al propio sistema democratico. Una auténtica golfada política que no quedará aquí”, advierte CC.