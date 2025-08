El Festival de Música Visual de Lanzarote abre la venta de entradas de su 20ª edición

Las entradas para la vigésima edición del Festival de Música Visual de Lanzarote (FMVL) ya están disponibles desde este lunes, 4 de agosto, a través de la web oficial del Área de Cultura culturalanzarote.com. El festival, que tendrá lugar del 8 al 18 de octubre de 2025, vuelve a apostar por una programación de excelencia artística, marcada por la innovación sonora, la experimentación escénica y la fusión entre la música y el paisaje volcánico lanzaroteño.

El Festival de Música Visual de Lanzarote, organizado por el Cabildo de Lanzarote, cumple este año veinte ediciones desde su nacimiento en 1989 de la mano del artista Ildefonso Aguilar. "Este festival simboliza la capacidad de Lanzarote para conectar creación contemporánea con territorio. La música, las artes visuales y el paisaje insular dialogan cada octubre en un encuentro único en el mundo", ha declarado el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío.

Artistas de esta edición

La programación musical de esta vigésima edición cuenta con nombres destacados de la escena internacional contemporánea. Entre ellos figura la saxofonista noruega Mette Henriette, que abrirá el festival el 9 de octubre en la Cueva de los Verdes con una propuesta íntima y experimental; el pianista Bugge Wesseltoft, pionero del nu jazz y la fusión electrónica, que actuará en el Auditorio Jameos del Agua, junto al legendario contrabajista Arild Andersen y la percusionista Sanskriti Shrestha; y la inclasificable artista británica Keeley Forsyth, que llevará su intensidad vocal y teatral a Jameos del Agua.

También actuarán Shida Shahabi, compositora sueca de origen iraní cuyas piezas de piano minimalistas la han situado entre los grandes nombres de la música contemporánea; el trío Alizulh, formado por Héctor Matacherry y Santi Pérez, que une creación sonora y arte visual desde una perspectiva insular; y Lajalada, alter ego de la artista grancanaria Belén Álvarez Doreste, que explora nuevos paisajes electrónicos y poéticos.

Actividades complementarias

Una de las propuestas más singulares de esta edición es TIBATAJE. Afectos aurales de las Islas Canarias, instalación sonora de Pablo Sanz que se podrá visitar en la sala Cubo del CIC El Almacén con entrada libre y gratuita. La obra ofrece una experiencia inmersiva basada en grabaciones de campo realizadas en varias islas del archipiélago, incluida la zona del Tajogaite, y propone una escucha expandida, sensorial y transformadora de los paisajes sonoros canarios.

Además de los conciertos, el FMVL 2025 incluye propuestas cinematográficas y encuentros. Una de las citas más especiales será la proyección en la Sala Buñuel del CIC El Almacén de la película "Last and First Men", dirigida por el músico Jóhann Jóhannsson, con narración de Tilda Swinton. Esta obra visual y sonora de culto dialoga con los paisajes y el espíritu conceptual del festival.

Entradas y programación completa

Las entradas para todos los conciertos y actividades del FMVL 2025 ya están disponibles, junto a toda la información detallada de los actos, en la web oficial del festival: www.festivaldemusicavisualdelanzarote.com.