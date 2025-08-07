Compromiso por Haría reclama acciones ante el abandono del Mirador de Haría

El grupo municipalista Compromiso por Haría ha manifestado su preocupación por el notable deterioro y el abandono que sufre el Mirador de Haría, uno de los enclaves más destacados del municipio norteño. La organización política critica "el cierre total del espacio durante el mes de julio", coincidiendo con una de las temporadas de mayor afluencia de visitantes a la zona, así como la ausencia de tareas de mantenimiento que garantice la seguridad y conservación del lugar.

La portavoz de Compromiso por Haría, Chaxiraxi Niz, ha calificado de “deplorable” el estado actual de las infraestructuras del mirador, subrayando los riesgos que puede suponer para la integridad de los visitantes. Niz sostiene que el cierre del mirador el pasado mes “es reflejo de la falta de planificación y compromiso por parte del gobierno municipal que preside Alfredo Villalba”.

La formación recuerda que la explicación oficial del cierre —supuestas obras de mantenimiento— no se ha traducido en mejores condiciones para el mirador, que “sigue mostrando signos evidentes de abandono”.

Exterior del Mirador de Haría / La Provincia

Propuesta de revitalización en el pleno municipal

Ante esta situación, Compromiso por Haría ha anunciado que llevará al próximo pleno municipal una moción encaminada a revitalizar y asegurar el mantenimiento adecuado del mirador. El objetivo, según la organización, es devolver el valor al espacio y garantizar un uso continuado y seguro.

Niz destaca que el mirador podría convertirse en un espacio estratégico para la promoción de la cultura y el patrimonio local, así como colaborar con el Cabildo de Lanzarote para explorar fórmulas de gestión compartida que permitan dotarlo de más recursos y asegurar su correcto funcionamiento.

Una de las salas del Mirador de Haría / La Provincia

El grupo municipalista considera imprescindible acabar con la “desidia institucional” y que se tomen medidas para mantener instalaciones emblemáticas del municipio, evitando escenas como el cierre de un espacio de referencia tanto para residentes como para turistas.