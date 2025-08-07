Lanzarote recibe a los niños saharauis del programa ‘Vacaciones en Paz’

El Cabildo de Lanzarote ha dado la bienvenida oficial este jueves, 7 de agosto, a los siete niños y la niña saharauis, participantes en el programa ‘Vacaciones en Paz’, una iniciativa que busca ofrecer un respiro a menores que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. La recepción tuvo lugar en la sede de Presidencia del Cabildo y contó con la presencia de la vicepresidenta, María Jesús Tovar, el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, y el representante de la Delegación Saharaui, Alisalem Sidi Zein.

Los menores, de entre 10 y 11 años, pasarán durante dos meses en Lanzarote, alojados con familias voluntarias que participan en el programa. Los ocho niños podrán disfrutar de actividades lúdicas y culturales, además de recibir atención médica para garantizar su bienestar durante su estancia.

La vicepresidenta María Jesús Tovar expresó su satisfacción por poder brindarles la oportunidad de disfrutar del verano en un entorno seguro y familiar. “Es un orgullo poder ofrecerles un espacio donde puedan disfrutar del verano, con acceso a atención sanitaria y en un ambiente que les proporcione tranquilidad”, afirmó. Además, agradeció a las familias de acogida y a las asociaciones colaboradoras, resaltando que sin su solidaridad, este proyecto no sería posible.

María Jesús Tovar da la bienvenida a los niños saharauis en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Por su parte, Marci Acuña destacó el compromiso de Lanzarote con la causa saharaui. “Este programa refleja la solidaridad de la comunidad lanzaroteña y el apoyo constante de la institución insular, que seguirá respaldando esta iniciativa en los próximos años”, aseguró. El consejero también remarcó que “el pueblo saharaui lleva más de 50 años resistiendo en condiciones muy duras, y los niños son quienes más sufren. Gracias a esta iniciativa, podemos mejorar significativamente su calidad de vida”.

Beneficios adicionales y futuro del programa

Durante su estancia, los menores participarán en actividades diseñadas para su desarrollo y disfrute, además de realizarse chequeos médicos para evaluar su estado de salud. La delegada de la Delegación Saharaui, Alisalem Sidi Zein, resaltó que “el programa no solo les proporciona un alivio del calor extremo, que en los campamentos puede superar los 50 grados centígrados, sino que también fortalece los lazos culturales y familiares entre el pueblo saharaui y Canarias”.

El representante saharaui también agradeció el apoyo del Cabildo y expresó su esperanza de ampliar futuras ediciones del programa, permitiendo que más niños puedan beneficiarse de esta experiencia. Además, la estancia en Lanzarote ayuda a los menores a mejorar su nivel de español, idioma que constituye el segundo idioma en el Sahara Occidental.

Marci Acuña saluda a los niños saharauis en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Un programa que combina solidaridad y bienestar

Este año, tres de los menores participarán en su última edición, ya que alcanzan el límite de participación de cuatro años consecutivos. La rotación de participantes permite que nuevos niños puedan beneficiarse en futuras campañas, garantizando la continuidad de esta iniciativa solidaria.

El programa ‘Vacaciones en Paz’ es una muestra del compromiso de Lanzarote con la causa saharaui y una oportunidad para que los menores puedan disfrutar de un verano diferente, en un entorno que les ofrece alivio climático, atención sanitaria y la posibilidad de fortalecer sus vínculos culturales y familiares.