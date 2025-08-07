La Marina de Arrecife acoge Lanzarote Moda & Marina Suena: un escaparate para el talento creativo de la isla

La creatividad, el diseño y la música serán protagonistas en la Marina de Arrecife este fin de semana con la celebración de Lanzarote Moda & Marina Suena, una propuesta multidisciplinar impulsada por el Cabildo de Lanzarote. El evento, que tendrá lugar en la Plaza de las Cruces tanto el viernes 8 como el sábado 9 de agosto, busca dar visibilidad al potencial creativo y emprendedor del sector de la moda insular.

La iniciativa responde al compromiso del Cabildo con la innovación y la promoción de modelos económicos basados en el talento local y la creatividad. En palabras de Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo, el encuentro «es una apuesta clara por poner en valor a los diseñadores y creadores de la isla, creando oportunidades de crecimiento para el sector».

Más de una docena de firmas y diseñadores, entre los que se incluyen Oswaldo Machín, Angie Vázquez, Rosa Delgado, Siliza Joyas del Fuego, Zayhan, Ángel Cabrera, Almagre o Macaronesia, se darán cita en este evento abierto y accesible para todos los públicos.

Moda, música y experiencias en directo

Durante el viernes, de 17:00 a 21:00 horas, y el sábado, de 10:00 a 15:00 horas, el público podrá disfrutar de market de diseño sostenible, desfiles con colecciones inéditas, entrevistas en vivo con los creadores y sesiones de shooting fotográfico. La música la pondrán los DJs David Greenfish y Denis Rodd, creando un ambiente único que fusiona tendencias, arte y comunidad.

El market permitirá adquirir productos originales y sostenibles, impulsando así el consumo responsable y la economía circular en la isla. Las entrevistas y shootings, además, pretenden acercar los procesos creativos locales al público y fomentar la difusión del trabajo de los creadores en redes sociales y otros medios digitales.

Una apuesta por el desarrollo cultural y turístico

Aroa Revelo, consejera de Industria, subraya que se trata de «una herramienta eficaz para dinamizar la moda local desde una perspectiva cultural y turística, generando empleo, comunidad y marca Lanzarote como destino atractivo». Esta fórmula innovadora refuerza el compromiso institucional con el desarrollo sostenible y la visibilización del talento insular.