Puerto del Carmen celebra el talento literario con los premios del certamen 'Cartas para una fiesta 2025': estas son las ganadoras

La misiva con el título “Para Leo”, de Néstor García Martín, resultó premiada, cuyo texto destacó por su creatividad, humor y sensibilidad

Puerto del Carmen ya ha dado a conocer el nombre de los tres ganadores del certamen literario “Cartas para una fiesta 2025”, una iniciativa cultural enmarcada en las celebraciones en honor a Nuestra Señora del Carmen, una de las festividades más emblemáticas de La Tiñosa. Este concurso se consolida como un espacio para la expresión y el reconocimiento del talento literario local.

La iglesia de Puerto del Carmen fue el escenario del acto de entrega de premios y la lectura de las cartas ganadoras. El evento estuvo presidido por el alcalde de Tías, José Juan Cruz, acompañado de las concejalas de Cultura y Fiestas, Pepa González y Miriam Hernández, respectivamente, quienes resaltaron el valor de la cultura local y la importancia de impulsar la creatividad entre los vecinos.

En esta edición, el jurado premió con 500 euros al primer clasificado, 300 euros al segundo y 200 euros al tercero, reconociendo el esfuerzo creativo de los participantes y la calidad de los textos presentados.

“Para Leo”, “Aquel desconocido” y “¿Qué tal, Diego?”: cartas que evocan emoción y tradición

El primer premio recayó en Néstor García Martín, autor de la carta titulada “Para Leo” bajo el seudónimo Ancelotti. El jurado destacó la frescura, ternura y originalidad de su trabajo, resaltando su enfoque infantil y la capacidad de emocionar con naturalidad. Un fragmento de la carta transmite esa esencia:

“Me está gustando mucho pasar las mañanas de verano en casa de mi abuela Carmen. Me río mucho con sus chistes y ella se ríe conmigo porque dice que hablo como un viejo. Todos los días, antes de almorzar, cuando la casa ya huele a pescado y a gofito, bajamos al Poril en un pispás a darnos un chapuzón y a comer un poco de sandía, que está mucho más rica si tienes los dedos salados”.

La segunda posición fue para Carla María Gil Peña, autora de “Aquel desconocido” (seudónimo Tessa). Según el jurado, es una carta “profundamente emotiva, lírica y nostálgica. Una carta de amor al pasado, cargada de belleza narrativa y sentimiento”.

El tercer premio lo obtuvo Fabio Xosé Carreiro Lago con “¿Qué tal, Diego?”, firmada como Echedey. Su carta fue calificada como “moderna y espontánea”, con una voz juvenil y directa, “muy representativa de una nueva generación de tiñoseros”.

Jurado y criterios de valoración

El jurado tuvo en cuenta criterios como la calidad literaria, la fidelidad al tema propuesto, la correcta estructura epistolar, el uso de frases obligatorias y, especialmente, la capacidad de evocar las emociones ligadas a las fiestas patronales de Puerto del Carmen.

Esta iniciativa cultural refuerza la identidad local y fomenta la participación ciudadana, acompañando la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, una tradición que se mantiene viva año tras año en Lanzarote.

