Tías adelanta una hora los actos previstos para el domingo en Puerto del Carmen por la ola de calor
El cantajuego, la verbena del solajero y la regata de jolateros de Puerto del Carmen tendrán lugar a las 10:00, 11:30 y 12:30 horas, respectivamente
El Ayuntamiento de Tías comunica que, debido a la ola de calor que está sufriendo Lanzarote, que se prevé se prolongue durante todo el fin de semana con temperaturas que superen los 35 grados centígrados, los actos programados para el domingo por la mañana con motivo de las fiestas del Carmen se adelantan una hora.
Este reajuste del horario afectará al espectáculo familiar Cantajuego, de Coco y Pepe, quienes regalarán canciones, juegos y personajes entrañables invitando a cantar y reír. Este evento se adelanta para las 10:00 horas en la Plaza del Varadero.
La ya tradicional Verbena del Solajero, amenizada por el dúo Los Conejeros, se ha trasladado para las 11:00 horas en el Almacén de los Marineros, en el entorno del centro cívico El Fondeadero. Y la regata de jolateros, organizada por la asociación Los Burgaos, tendrá lugar en el entorno del Poril a partir de las 12:30 horas.
El Ayuntamiento de Tías recuerda las recomendaciones básicas ante las olas de calor, tales como beber agua frecuentemente, ingerir comidas ligeras y regulares, como frutas, verduras y ensaladas, reducir la actividad física y usar ropa ligera con sombrero o gorra.
- Pedro Sánchez ya está en Lanzarote: todo lo que tienes que saber sobre las vacaciones del presidente del Gobierno de España
- Sorpresa en Lanzarote: dos jóvenes capturan accidentalmente una cría de tiburón martillo y la liberan
- Cuatro tropieza con Canarias: colocan La Mareta en Fuerteventura
- El anciano víctima de una patada viral en Lanzarote: 'El Juzgado ha olvidado mi caso
- Juan José Otamendi, propietario de El Grifo: 'Si la gente viviera solo de la viña ya se hubiera abandonado
- Pedro Sánchez adelanta sus vacaciones en Lanzarote y llegará este fin de semana
- CC Lanzarote: 'El tránsfuga Juan Manuel Sosa deberá devolver 300.000 euros por cobros indebidos y lo condenan en costas
- Agentes ambientales detectan una caravana de buggies circulando de forma ilegal en la zona protegida de Los Ajaches