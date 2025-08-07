Tías adelanta una hora los actos previstos para el domingo en Puerto del Carmen por la ola de calor

El Ayuntamiento de Tías comunica que, debido a la ola de calor que está sufriendo Lanzarote, que se prevé se prolongue durante todo el fin de semana con temperaturas que superen los 35 grados centígrados, los actos programados para el domingo por la mañana con motivo de las fiestas del Carmen se adelantan una hora.

Este reajuste del horario afectará al espectáculo familiar Cantajuego, de Coco y Pepe, quienes regalarán canciones, juegos y personajes entrañables invitando a cantar y reír. Este evento se adelanta para las 10:00 horas en la Plaza del Varadero.

La ya tradicional Verbena del Solajero, amenizada por el dúo Los Conejeros, se ha trasladado para las 11:00 horas en el Almacén de los Marineros, en el entorno del centro cívico El Fondeadero. Y la regata de jolateros, organizada por la asociación Los Burgaos, tendrá lugar en el entorno del Poril a partir de las 12:30 horas.

El Ayuntamiento de Tías recuerda las recomendaciones básicas ante las olas de calor, tales como beber agua frecuentemente, ingerir comidas ligeras y regulares, como frutas, verduras y ensaladas, reducir la actividad física y usar ropa ligera con sombrero o gorra.