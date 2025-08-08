Arrecife pide aclarar el atraque de un barco con 49 polizones procedente de Senegal

El alcalde, Yonathan de León, sospecha que el Gobierno de España haya adoptado esta decisión ante la presencia de Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote pasando sus vacaciones y que los migrantes pudieran acogerse al asilo político

El remolcador Zwerver III, según el Ayuntamiento de Arrecife, que zarpó de Senegal con 49 polizones a bordo y atracará en Arrecife

El remolcador Zwerver III, según el Ayuntamiento de Arrecife, que zarpó de Senegal con 49 polizones a bordo y atracará en Arrecife / A. A.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha solicitado la apertura de una investigación exhaustiva para clarificar las circunstancias que permitieron el atraque en el puerto de Arrecife de un barco que partió desde Senegal en dirección a Bélgica, pero que finalmente desembarcó a 49 personas migrantes en Lanzarote. La falta de información precisa y la confusión en torno al tipo de embarcación han generado incertidumbre y preocupación en la población local.

De León ha señalado que solo tuvo conocimiento de la decisión del Gobierno de España a través de los medios de comunicación, ya que no se informó de manera oficial al consistorio ni a las autoridades municipales. Además, el alcalde ha manifestado su sospecha de que esta determinación podría estar relacionada con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones en el Palacio de la Mareta.

El alcalde teme que este caso no sea un episodio aislado y que pueda estar vinculado a la gestión migratoria por parte del Ejecutivo central, especialmente ante la posibilidad de que los 49 migrantes intenten acogerse a solicitudes de asilo político bajo la figura de polizones. Según De León, la denominación de “polizones” difundida por la Delegación del Gobierno en Canarias podría buscar mitigar la preocupación social existente ante el continuado arribo de personas migrantes a las costas canarias.

Preocupación porque pudiera operar como un “barco nodriza”

Durante su intervención cerca del Puerto de Naos este viernes, Yonathan de León expresó el temor compartido entre las autoridades municipales y los ciudadanos de Lanzarote de que el barco procedente de Dakar (Senegal) pudiera operar como un “barco nodriza”, dedicado al traslado organizado de migrantes hacia el archipiélago canario. El regidor subrayó la necesidad de que el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno proporcionen información clara a las administraciones locales, especialmente cuando las versiones sobre la embarcación varían entre “remolcador” y “carguero”, dificultando la transparencia en la gestión del asunto.

De León remarcó que la ayuda humanitaria es prioritaria, pero subrayó la importancia de que las instituciones públicas actúen con máxima transparencia y no minimicen la gravedad de la situación. Si se tratara de polizones, recordó el alcalde, estos podrían solicitar asilo internacional al desembarcar, lo que añade una dimensión administrativa y jurídica al caso que debe ser considerada en toda su magnitud.

Políticas migratorias

El alcalde también puso de relieve las diferencias en el tratamiento de las embarcaciones que llegan al puerto de Arrecife, señalando que, en esta ocasión, se exigió una fianza elevada para autorizar el atraque (un millón de euros), mientras que a otros buques se les permite la entrada sin restricciones similares. Asimismo, De León cuestionó la decisión de trasladar embarcaciones a Lanzarote, aunque estén más cerca de puertos de Senegal, Mauritania o Marruecos, en lugar de proceder a desembarcos en puertos africanos.

Noticias relacionadas y más

El mandatario municipal recordó que Arrecife cuenta con un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado, según denuncia, en una zona que no cumple las normativas urbanísticas municipales y que sufre de problemas de inundaciones, lo que dificulta la adecuada gestión y acogida de las personas migrantes. Esta circunstancia añade presión a los servicios municipales e incrementa la preocupación ciudadana por la respuesta ante el fenómeno migratorio en la isla.

