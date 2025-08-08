El Cabildo suspende la caza en Haría por envenenamientos de perros y gatos

El Cabildo de Lanzarote ha decretado el cierre temporal de la actividad cinegética en Haría tras la aparición de, al menos, una decena de animales fallecidos por posible envenenamiento en distintas zonas del norte de la isla, tales como Ye, Máguez o Guinate.

Al respecto, desde la institución insular se indica que según las primeras informaciones son seis los canes hallados sin vida, además de varios gatos, entre otra fauna, motivo por el que «se ha activado de manera inmediata» este protocolo de suspensión preventiva hasta concluir con las labores de inspección y seguimiento y poder esclarecer los hechos.

El consejero insular de Caza, Samuel Martín, ha subrayado la importancia de actuar con firmeza y responsabilidad ante este tipo de situaciones. “Estamos coordinando todos los esfuerzos junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, el SEPRONA, la Policía local, los agentes de Medio Ambiente del Cabildo y la Sociedad de Cazadores de Lanzarote para proteger la fauna y esclarecer, cuanto antes, estos hechos tan lamentables”, ha señalado.

Agentes Medioambiente del Cabildo de Lanzarote junto a un perro de caza en Lanzarote. / La Provincia

Batidas para detectar presencia de veneno

En paralelo, se están llevando a cabo diferentes batidas por la zona con el objetivo de detectar la posible presencia de veneno y evitar que se produzcan más incidentes.

El decreto de suspensión de la caza será trasladado al Gobierno de Canarias y permanecerá vigente hasta que las autoridades competentes determinen las causas y se garantice la seguridad en la zona.

Desde el Cabildo de Lanzarote se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y se pide extremar la precaución en los espacios naturales del municipio de Haría.