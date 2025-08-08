Lanzarote recoge más de 7.000 toneladas de residuos separados en el primer semestre de 2025
Del total, 3.808,38 toneladas corresponden a envases de vidrio, 2.107,74 toneladas a papel y cartón, y 1.255,84 toneladas a envases ligeros
El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Residuos, que dirige el consejero Domingo Cejas, ha recogido un total de 7.171,96 toneladas de residuos separados durante el primer semestre de este año 2025, una cifra que refleja el compromiso creciente de la ciudadanía con el reciclaje y la protección del medio ambiente.
Del total, 3.808,38 toneladas corresponden a envases de vidrio, 2.107,74 toneladas a papel y cartón, y 1.255,84 toneladas a envases ligeros. Estos datos, obtenidos del sistema insular de recogida selectiva, consolidan la tendencia al alza de años anteriores y sitúan a Lanzarote en una senda positiva en cuanto a la gestión responsable de los residuos urbanos.
"El comportamiento responsable de la ciudadanía a la hora de separar los residuos en origen está siendo clave", señaló el consejero, quien recordó que "es fundamental que sigamos insistiendo en la separación correcta de los residuos".
Cejas destacó que Lanzarote no cuenta con plantas propias de tratamiento para este tipo de residuos, por lo que todo el material reciclable debe ser exportado fuera de la isla para su valorización. "Solo si los residuos están bien separados y libres de impropios pueden ser transportados a plantas de reciclaje", insistió.
"El reciclaje comienza en casa, en los centros escolares, en los comercios y en las instituciones. Aún queda camino por recorrer para mejorar los porcentajes de recogida selectiva y reducir los residuos que acaban en el vertedero", añadió el consejero.
En este sentido, desde el Área de Residuos se insiste en que la correcta separación en origen es una responsabilidad compartida, ya que los sistemas de recogida, transporte y gestión posterior dependen directamente de la calidad del residuo recogido. "No se trata solo de tirar el envase al contenedor amarillo; se trata de hacerlo bien, limpio y sin mezclar, porque de ello depende que ese gesto tenga un verdadero impacto ambiental", puntualizó Domingo Cejas.
Asimismo, el responsable insular avanzó que el Cabildo continuará realizando acciones de concienciación, campañas informativas y mejoras en las infraestructuras y servicios existentes. "Estamos trabajando en una planificación para mejorar los resultados de recogida separada, pero sobre todo para construir una cultura ambiental sólida en Lanzarote", concluyó Cejas.
- Pedro Sánchez ya está en Lanzarote: todo lo que tienes que saber sobre las vacaciones del presidente del Gobierno de España
- Sorpresa en Lanzarote: dos jóvenes capturan accidentalmente una cría de tiburón martillo y la liberan
- El anciano víctima de una patada viral en Lanzarote: 'El Juzgado ha olvidado mi caso
- Cuatro tropieza con Canarias: colocan La Mareta en Fuerteventura
- Juan José Otamendi, propietario de El Grifo: 'Si la gente viviera solo de la viña ya se hubiera abandonado
- CC Lanzarote: 'El tránsfuga Juan Manuel Sosa deberá devolver 300.000 euros por cobros indebidos y lo condenan en costas
- El pregón de San Ginés homenajea a Pepe Borges (Amigos de Portonao) y Alejandro Fernández actuará el 25 de agosto en Arrecife
- El jurado falla las candidaturas ganadoras de los Premios Turismo de Islas Canarias 2025