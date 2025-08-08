Lanzarote suspende todas las actividades al aire libre por la ola de calor

El Cabildo de Lanzarote ha activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) ante la situación de alerta máxima por altas temperaturas en Canarias. La alerta permanecerá activa desde este sábado, 9 de agosto, hasta su finalización por la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional, en los siete municipios de la isla.

Por ello, todos los organismos e instituciones públicas deberán suspender todas las actividades al aire libre en horario de 11:00 a 19:00 horas. Además, se extremarán las precauciones para prevenir y evitar los riesgos asociados a este fenómeno meteorológico.

Desde el Cabildo de Lanzarote se recomienda a la ciudadanía que tenga prudencia a la hora de protegerse del calor, así como para mantenerse hidratado frecuentemente y resguardarse en los lugares protegidos por el sol el mayor tiempo posible. Para cualquier solicitud de información deben llamar al teléfono 012.

Recomendaciones ante la ola de calor en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote detalla las siguientes recomendaciones a la población para protegerse de la ola de calor

Protéjase del sol y el calor.

del sol y el calor. Beba agua y líquidos con frecuencia , aunque no sienta sed y con independencia de la actividad física que realice.

, aunque no sienta sed y con independencia de la actividad física que realice. Evite las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas , ya que pueden favorecer la deshidratación.

, ya que pueden favorecer la deshidratación. Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, preste especial atención a bebés y menores de 4 años, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores de 65 años, personas trabajadoras al aire libre y personas cuyo estado puede agravarse con el calor (enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol).

y personas cuyo estado puede agravarse con el calor (enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol). Tome comidas ligeras y regulares , bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y las hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.

, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y las hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. Evite las comidas calientes y que aporten muchas calorías.

y que aporten muchas calorías. Se recomienda permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias frescas de la casa. Durante las horas de sol, baje las persianas de ventanas, y refrésquese cada vez que lo necesite.

Abra las ventanas durante la noche para refrescar.

durante la noche para refrescar. Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.

(ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente. Tenga en cuenta que, al entrar o salir de lugares climatizados se producen cambios bruscos de temperatura que pueden afectarle.

que pueden afectarle. En la calle, evite el sol directo . Lleve una gorra o un sombrero, utilice ropa ligera, holgada y que deje transpirar, gafas de sol homologadas y protector solar de factor alto.

. Lleve una gorra o un sombrero, utilice ropa ligera, holgada y que deje transpirar, gafas de sol homologadas y protector solar de factor alto. Procur e caminar por la sombra , en la playa estar bajo una sombrilla y descansar en lugares frescos de la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.

, en la playa estar bajo una sombrilla y descansar en lugares frescos de la calle o en espacios cerrados que estén climatizados. Nunca deje a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas).

Nunca deje a ningún animal en el interior de un vehículo estacionado y cerrado .

. Evite salir y hacer ejercicio físico prolongado en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor. Reduzca la actividad física en las horas de más calor.

en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor. Reduzca la actividad física en las horas de más calor. Evite hacer senderismo o salir de excursión en la franja horaria de más calor.

en la franja horaria de más calor. Evite hacer ciclismo o handbike en las horas centrales del día.

en las horas centrales del día. Evite salir de caza.

Consulte a su profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.

ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas. Mantenga sus medicinas en un lugar fresco ; el calor puede alterar su composición y sus efectos.

; el calor puede alterar su composición y sus efectos. Ayude a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que vive sola , vaya a visitarlos una vez al día.

, vaya a visitarlos una vez al día. Si toma medicación, consulte con su médico si esta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.

si esta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar. Para cualquier solicitud de información, llame al teléfono 012.

Predicción del tiempo en Lanzarote

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha realizado el siguiente pronóstico para la isla de Lanzarote:

Viernes 8 de agosto

Despejado, salvo por intervalos nubosos en litorales del norte y oeste a primeras horas. Calima ligera. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, sin descartar que localmente se alcancen los 34 ºC en la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte en zonas del interior sur, especialmente a primeras y últimas horas cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

Sábado 9 de agosto

Despejado. Calima, afectando principalmente a zonas de interior, que aumentará su concentración a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas en ascenso de moderado a notable en zonas de interior. Se superarán los 38 ºC en amplias zonas y de forma local en el interior sureste los 40 ºC. En costas, viento de flojo a moderado del nordeste, y en zonas de interior, este-sureste moderado con intervalos de fuerte.

Domingo 10 de agosto

Despejado. Calima, afectando principalmente a zonas de interior, sin descartar concentraciones significativas en costas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas ascenso moderado o notable. Se alcanzarán 40 ºC en amplias zonas de interior. En costas, viento flojo con predominio del nordeste. En zonas de interior, fuerte del sureste con rachas muy fuertes de madrugada, amainando a flojo al final del día.