Las obras en el barranco del Hurón en Costa Teguise, primer ‘dique’ para las inundaciones

La Federación Turística de Lanzarote y Asolan mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Teguise y el Consejo Insular de Aguas (CIAL) de Lanzarote para hacer un seguimiento de las actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones en Costa Teguise. Las intervenciones incluyen el proyecto del barranco del Hurón, estimado en cinco millones de euros, la redacción del Plan Director de Pluviales y la ejecución de un nuevo colector de Costa Teguise

«Lo ocurrido el pasado mes de abril fue un aviso claro de que no podemos seguir posponiendo soluciones. Confiamos en que esta vez los compromisos adquiridos se traduzcan en la ejecución de actuaciones previstas y en los plazos anunciados», señala Susana Pérez, presidenta de FTL y Asolan, que acudió junto a representantes de los establecimientos afectados. Por el Ayuntamiento asistieron la alcaldesa, Olivia Duque, y la teniente alcalde, Rita Hernández; mientras que por el el CIAL acudieron el consejero Domingo Cejas y el gerente, Erik Martín, que informaron del estado de las intervenciones previstas, algunas de ellas apunto de empezar.

Entre los principales proyectos destaca el del barranco del Hurón, cuya inversión pasaría de dos a cinco millones de euros, tras revisar y ampliar la intervención prevista inicialmente. Esta obra contará con financiación del Gobierno de Canarias y se ejecutará en varias fases.

Turistas pasean, este martes, por el Barranco del Hurón en Costa Teguise afectado por las lluvias del pasado 12 de abril. / La Provincia

Fases de las obras en el Barranco del Hurón en Costa Teguise

La primera actuación será en la cabecera del barranco, para laminar el agua que proviene de las partes altas del municipio, con la mejora e implantación de sistemas de retención para disminuir la velocidad y almacenar en bancadas, permitiendo que entre menos caudal a la parte urbana. La redacción del proyecto está pendiente del otorgamiento de una subvención de 100.000 euros del Gobierno de Canarias.

Después, se ejecutarán otras cuatro fases dentro del tramo urbano por el que discurre el barranco del Hurón, que entre otras cosas incluirán obras de encauzamiento y de mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua. Además, hay prevista una última fase entre la avenida Islas Canarias y el paseo marítimo, con obras de canalización y ajardinamiento que requieren de la intervención del Ayuntamiento, por lo que se recogerá en el Plan Director de saneamiento de aguas pluviales de Costa Teguise.

Estado de la desembocadura Barranco del Hurón en Costa Teguise / La Provincia

Asimismo, se iniciará la limpieza del último tramo del barranco hasta la playa de Las Cucharas para retirar la vegetación y los residuos que colapsan el cauce y para recolocar las escolleras. Esta actuación está ya en fase de fiscalización de la adjudicación y se iniciará a mediados septiembre, una vez concluya la temporada de verano, evitando así molestias a los turistas.

Plan Director de Saneamiento de Aguas Pluviales de Costa Teguise

Otra de las medidas clave es la redacción del Plan Director de saneamiento de aguas pluviales de Costa Teguise, que correrá a cargo del Ayuntamiento, al ser de competencia municipal, pero que estará financiado con 100.000 euros del Cabildo o del CIAL, a cargo del presupuesto del próximo año. El objetivo del Plan es establecer las necesidades en materia de redes de drenaje de aguas pluviales y de puntos conflictivos y de mayor incidencia, con un programa de actuaciones para dar solución a los problemas y deficiencias actuales, que permitirá intervenir de forma coordinada y efectiva.

También se ha recuperado el proyecto del Consorcio del Agua en el marco del Convenio Chico II del Gobierno de Canarias del 2018, para construir un nuevo colector en la avenida de las Islas Canarias, cuyo cometido será recoger todo el saneamiento desde las zonas más altas de Costa Teguise, evitando que vaya al paseo Las Cucharas. La obra, que correrá a cargo del Cabildo, ya está adjudicada y está previsto que comience en octubre.

Los establecimientos turísticos afectados por las inundaciones expusieron durante la reunión las actuaciones que realizarán en sus instalaciones para minimizar el riesgo de entrada de agua.