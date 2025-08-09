Ecologistas de Lanzarote piden suspender tramos del rally por su impacto ambiental

Cuatro organizaciones ecologistas de Lanzarote han pedido suspender los tramos del Rally Isla de los Volcanes que en ediciones anteriores ya se habían excluido por su impacto ambiental, al considerar que vulneran la Ley de Evaluación Ambiental y que las administraciones están incumpliendo la normativa.

Las organizaciones Ecologistas en Acción Lanzarote, Desert Watch, Papacría y Lanzarote Tiene un Límite han expresado en un comunicado su "profunda preocupación" por la celebración del rally los días 8 y 9 de agosto, que incluye tramos en zonas de alta sensibilidad ambiental y, según advierten, provocaría "un grave impacto" sobre la biodiversidad de la isla.

Aves esteparias

Han denunciado que el rally retoma el tramo La Santa-Soo-Tinajo que ya fue eliminado a partir de 2022 como resultado de un informe emitido por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias indicando específicamente que ese tramo es el hábitat de aves esteparias, especies en peligro de extinción, y atraviesa un hábitat natural de interés comunitario con una población de cebollín estrellado, como es también el caso del tramo entre Tinajo y La Santa.

Las asociaciones han manifestado que están "muy sorprendidas" de que el Cabildo de Lanzarote haya autorizado el rally en las zonas más sensibles que fueron expresamente objeto del informe negativo ya mencionado por ser esta actividad automovilística "incompatible con la biodiversidad", al afectar de forma significativa el hábitat de al menos 85 especies protegidas, entre ellas cuatro en peligro de extinción: el guirre, la hubara canaria, el cuervo canario y el halcón tagarote.

"Queremos dejar claro que, o el Cabildo no ha pedido informe preceptivo al Gobierno de Canarias y ha incumplido entonces la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, o este último ha incumplido esa ley, si ha emitido informe positivo este año", han indicado.

Averiguaciones

Por ello, han registrado una solicitud de acceso al expediente del rally en la Consejería de Medioambiente del Cabildo de Lanzarote con el fin de averiguar cómo se ha llegado a esta situación de regresión ambiental en una isla Reserva de la Biosfera.

Se pondrá también en conocimiento del organismo correspondiente de la UE la utilización del logo en el rally del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España que financia la UE, dado que el fondo exige que se cumpla el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente, han concluido.