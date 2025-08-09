Exclusivo tríplex en Yaiza con terraza y garaje

En España, el mercado de vivienda se mantiene en constante evolución, con una demanda creciente en zonas urbanas y costeras gracias a las preferencias de compradores que buscan calidad de vida y servicios a mano. En ciudades como Arrecife, capital de Lanzarote, se observa una clara tendencia al alza en los precios de los inmuebles bien ubicados. Este encantador piso de 69 m² en venta por 219 000 €, con terraza privada en la azotea y plaza de garaje, es un ejemplo perfecto de las oportunidades que surgen en el mercado local. Se encuentra frente al parque deportivo municipal y junto al Centro Comercial Open Mall, lo que garantiza acceso inmediato a tiendas, servicios y zonas de ocio, ideal para familias o inversionistas que buscan rentabilidad por alquiler.

Uno de los dormitorios del inmueble / tucasa.com

Detalles del piso

Desde el primer vistazo, este piso destaca por su ubicación estratégica y por las características que los compradores actuales consideran más valiosas:

Ubicación privilegiada frente al parque deportivo municipal de Arrecife y al lado del moderno Centro Comercial Open Mall, lo que proporciona comodidad para el día a día .

frente al parque deportivo municipal de Arrecife y al lado del moderno Centro Comercial Open Mall, lo que proporciona comodidad para el . En primera planta, con pocas viviendas en el portal, lo que añade un plus de tranquilidad y privacidad.

Edificio con ascensor, una característica esencial en pisos urbanos y muy valorada por residentes y potenciales compradores mayores.

El inmueble incluye una plaza de garaje cubierta, un elemento muy solicitado en las zonas céntricas de Arrecife, y una gran terraza en la azotea de uso privado. Este espacio es ideal para disfrutar al aire libre, hacer barbacoas o reuniones familiares, aumentando considerablemente el valor percibido de la vivienda.

Salón del inmueble / tucasa.com

Distribución y confort

La distribución interior está pensada para ofrecer comodidad y eficiencia: un distribuidor en la entrada conecta con una cocina independiente, un salón-comedor luminoso, dos dormitorios y dos baños. El dormitorio principal incorpora un vestidor y baño en suite, lo que aporta un nivel de confort propio de segundas residencias de mayor categoría.

Hall de entrada que distribuye el acceso a las estancias principales.

que distribuye el acceso a las estancias principales. Cocina independiente , preferida por muchos compradores por permitir cocinar sin afectar al salón.

, preferida por muchos compradores por permitir cocinar sin afectar al salón. Salón-comedor espacioso y bien iluminado, ideal para zona de estar y comedor.

espacioso y bien iluminado, ideal para zona de estar y comedor. Dos dormitorios , donde el principal incluye vestidor y baño en suite, ofreciendo privacidad y organización.

, donde el principal incluye vestidor y baño en suite, ofreciendo privacidad y organización. Dos baños, un importante detalle en pisos de dos dormitorios, muy valorado por familias o parejas.

Espacios exteriores y extras

La gran terraza en la azotea del edificio ofrece una vista abierta de la zona y múltiples posibilidades de uso: desde tomar el sol y relajarse hasta celebrar reuniones con familiares y amigos. Además, cuenta con un cuarto de almacenaje en la misma azotea, ideal para guardar enseres, bicicletas o utensilios que no se utilizan a diario.

Estos elementos externos (terraza, trastero y plaza de garaje) suman valor real al inmueble, especialmente en un entorno urbano como Arrecife donde el espacio exterior privado es escaso.

