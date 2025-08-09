Puerto del Carmen adelantó la procesión marítima de la Virgen del Carmen a la mañana de este sábado por la ola de calor
La Tiñosa paseó a su patrona por la bahía de la localidad turística antes del horario que prohíbe celebrar actos en Lanzarote entre las 11.00 y 19.00 horas por las elevadas temperaturas
La localidad costera de La Tiñosa, en Puerto del Carmen (municipio de Tías), celebró en la mañana de este sábado la procesión marítima de la Virgen del Carmen. Aunque en un principio este acto estaba previsto para esta tarde, la ola de calor obligó a adelantar a las 9.30 horas el paseo de la patrona de los marineros por la bahía debido a la declaración de alerta roja por altas temperaturas y la prohibición de celebrar actos al aire libre entre las 11.00 y 19.00 horas.
Después de la procesión marítima se celebró la misa en la iglesia de La Tiñosa.
"La jornada estuvo llena de fe y emoción", aseguran desde el Ayuntamiento de Tías y "las embarcaciones adornadas surcaron el mar, acompañadas de cantos y aplausos, creando un espectáculo único que unió a todo el pueblo de La Tiñosa".
II Festival La Tiñosa
A partir de las 19:00 horas, una vez finalizado el horario de restricción de celebrar actos al aire libre, se retomará la programación festiva con los actos musicales del II Festival La Tiñosa y Más, en el que participará el artista Tony Tun Tun.
En la jornada del domingo se mantendrá la procesión terrestre en honor a la Virgen del Carmen, que comenzará a las 19:00 horas.
