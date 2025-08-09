Tinajo acoge el martes próximo el II Encuentro Insular de Juventud

El Área de Juventud del Cabildo celebrará el 12 de agosto el II Encuentro Insular de Juventud, una jornada diseñada para visibilizar el potencial creativo y emprendedor de la población joven de la Isla.

Tras una primera edición, celebrada en La Graciosa el pasado año, el evento se traslada en esta ocasión al municipio de Tinajo, reforzando así su carácter itinerante y cercano a todos los rincones de Lanzarote.

La consejera de Juventud, Aroa Revelo, se reunió recientemente con los responsables de Juventud de los siete ayuntamientos de la isla para coordinar esta nueva edición y garantizar la participación activa de todas las administraciones locales.

Concierto de Juseph

El programa del encuentro, que se celebrará en la plaza de San Roque en Tinajo, incluirá zonas de juegos, charlas, talleres prácticos, además de actuaciones musicales y artísticas abiertas al público. De este modo, los jóvenes, entre 12 y 30 años, podrán disfrutar de un completo programa de actividades desde las 12 del mediodía hasta las 19.00 horas tras el concierto de cierre del artista Juseph.

La cita contará con la colaboración de numerosas asociaciones juveniles que han participado activamente en el diseño de las actividades. Todas las propuestas serán gratuitas y abiertas, incluyendo el transporte desde los municipios y la comida, previa inscripción através de la platadorma Ecoentradas.

«Me ilusiona comprobar cómo nuestra juventud asume el liderazgo en la transformación social y económica de Lanzarote», apunta Revelo. «Con este segundo encuentro seguimos generando espacios en los que las y los jóvenes puedan expresar sus ideas, aprender y tejer alianzas», añade.