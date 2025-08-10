Arrecife celebra otra edición de la Semana de la Juventud
El evento comenzará mañana lunes y se extiende hasta el domingo con una variada programación
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife, a cargo de Rosmen Quevedo organiza desde hoy y hasta el 17 de agosto una nueva edición de la Semana de la Juventud, con una programación para promover la participación activa de los jóvenes del municipio en actividades culturales, artísticas, deportivas y formativas.
La programación arranca mañana lunes, 11 de agosto, con una exposición artística que estará presente durante toda la semana, con obras de Nora de Frutos, Daiby y otros talentos locales. Desde primeras horas de la mañana se llevarán a cabo talleres y actividades dirigidas por los monitores del PFAE, junto con una charla-taller de primeros auxilios impartida por Protección Civil. Por la tarde, el colectivo Somos Teatro desarrollará un taller teatral, y el atleta Jairo Ospina compartirá su experiencia y trayectoria en una charla abierta al público juvenil.
En la semana se sucederán actividades que abarcan desde temas de salud, como los accidentes domésticos o la salud mental, hasta talleres de expresión artística como las aguadas de pintura o las masterclasses de baile urbano, que formarán parte de la San Ginés Xperience. Tampoco faltarán talleres de radio y pódcast organizados por Chrysallis y Juan Marcos Vergara o zonas gaming.
Deportes y cultura urbana
El deporte y la cultura urbana también tendrán su espacio con la final de la Liga de Barrios, una actividad de airsoft a cargo de Airsoft Panther Lanzarote y talleres de Kizomba de la mano de Neiza Kisikomba. Asimismo, destaca la charla sobre tiburones ofrecida por el investigador Giancomo Palavisini.
