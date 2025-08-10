El CD Tinajo celebra 50 años de historia y pasión deportiva en Lanzarote

El Club Deportivo Tinajo acaba de celebrar sus cincuenta años de vida, un hito que reafirma su papel como referente cultural y deportivo en la isla de Lanzarote. El acto conmemorativo tuvo lugar en el Salón Social de Tinajo, coincidiendo con los festejos patronales en honor a San Roque. Allí, autoridades, deportistas, vecinos y colaboradores repasaron el camino recorrido por el club en estas cinco décadas, marcando un antes y un después en la historia local.

El evento contó con la presencia del alcalde, Jesús Machín, y el concejal de Deportes, Vianney Rodríguez, quienes subrayaron el importante impacto del club en la comunidad.

El periodista Guillermo Uruñuela condujo la ceremonia, que logró reunir a representantes de distintas generaciones vinculadas al club.

Personas que marcaron el camino en el CD Tinajo

Durante la celebración, se proyectó un emotivo vídeo que recogía los grandes hitos de la historia del CD Tinajo. En él participaron deportistas de distintas disciplinas, como Juan Jesús Hernández en lucha canaria, Pura Morales y Mimi Ferrer en balonmano, Miguel Ángel Pérez y Fran Perdomo en fútbol, y el creador del himno del club, Alexis De León. También intervino Miguel La Antigua, antiguo párroco del municipio.

Una parte central del acto fue la entrega de galardones a personas e instituciones que han dejado una huella imborrable en la historia de la entidad. Se reconoció a título póstumo a figuras como Lorenzo Mesa Umpiérrez, Eduardo Bernal Morales y Félix Morales Fernández, entre otros. También fueron homenajeados colaboradores y entidades, desde medios de comunicación locales hasta instituciones como el Cabildo de Lanzarote y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, además del Ayuntamiento de Tinajo y el Gobierno de Canarias

Celebración de los 50 años del CD Tinajo dentro de las fiestas de San Roque. / La Provincia

El CD Tinajo: mucho más que un club de fútbol

A lo largo de sus cincuenta años de historia, el CD Tinajo se ha consolidado como una auténtica escuela de valores y un punto de encuentro para generaciones enteras de tinajeros. El club ha fomentado no solo la práctica deportiva, sino también la integración, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Su labor como cantera ha favorecido el desarrollo de numerosos jugadores que han dado el salto a equipos superiores, como la UD Lanzarote y el Marítima.

Entre los deportistas más destacados figura Jonathan Pérez Olivero, cuyo paso por equipos como el Real Madrid y clubes extranjeros es motivo de orgullo para el municipio. Sin embargo, el gran mérito del CD Tinajo radica en haber sabido unir a abuelos, padres y nietos a lo largo de las décadas, tejiendo la historia del municipio partido a partido.

Reconocimiento a la comunidad y proyección de futuro

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quiso resaltar en su intervención la dedicación de todas las personas que han formado parte del club, desde jugadores hasta directivos, pasando por la afición. “El CD Tinajo es mucho más que fútbol, es corazón, pasión e identidad”, señaló. Según Machín, estos 50 años solo son el comienzo de una trayectoria que augura nuevos logros para la entidad y para la comunidad.

La celebración pone en valor la importancia del deporte de base y del papel de los clubes locales como semillas de convivencia y desarrollo social en Canarias. Un ejemplo a seguir que se proyecta hacia el futuro, recordando que cada aniversario es también un punto de partida para seguir creciendo juntos.