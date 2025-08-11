Arrecife se prepara para recibir a 9.000 cruceristas británicos y pide a los comercios que abran el domingo

La ciudad de Arrecife vivirá este domingo 17 de agosto una jornada de intensa actividad turística con la llegada de los cruceros británicos 'MSC Virtuosa' y 'Ventura', dos auténticos colosos del mar que, entre ambos, traerán a la isla cerca de 9.000 pasajeros. Esta cifra supone un importante impulso para el tejido comercial y hostelero local, ya que coincide con la celebración de las tradicionales fiestas de San Ginés, uno de los eventos sociales más esperados del municipio.

La Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por Eli Merino, ha recordado la importancia de aprovechar la visita de estos miles de turistas que atracan en domingo, ya que Arrecife cuenta oficialmente desde 2019 con la consideración de Zona de Gran Afluencia Turística. Esta designación, regulada por el Gobierno de Canarias y publicada en el Boletín Oficial de Canarias, permite la total liberación de los horarios comerciales en el municipio, de modo que tanto grandes superficies como pequeños comercios pueden abrir sus puertas los domingos si así lo desean para captar la alta demanda.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha incentivado tanto a los comercios como a la hostelería local para que planifiquen su apertura en estos días de gran afluencia, subrayando que “el pequeño comercio debe beneficiarse también del gasto que realizan los cruceristas”. Según el alcalde, la capital está en una fase de transformación motivada por los nuevos hábitos de consumo, el auge de la venta online y la adaptación al turismo de calidad, lo que ha favorecido la apertura de nuevos negocios y franquicias, especialmente en la emblemática calle Real.

Diez escalas dominicales entre agosto y noviembre

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), a través de las navieras, ha confirmado que entre agosto y noviembre de este año, Arrecife será escala dominical de al menos diez cruceros de lujo, lo que permite a comerciantes y hosteleros prever con antelación estas jornadas de máxima actividad. Así lo ha señalado Eli Merino, remarcando que “ya varios comercios de sectores como moda y perfumería están adaptando sus horarios para responder al incremento de turistas en domingos”.

Los cruceros: motor económico para Arrecife y Lanzarote

El turismo de cruceros ha experimentado en Lanzarote un crecimiento notable en la última década, convirtiéndose en uno de los pilares del desarrollo económico local. Los pasajeros de crucero suelen dedicar parte de su estancia a disfrutar de la oferta gastronómica, adquirir productos singulares y visitar lugares emblemáticos de la ciudad. Este consumo repercute positivamente tanto en hostelería, como en el pequeño comercio y los servicios complementarios.

Entre los principales atractivos de Arrecife para el turista figuran el puerto deportivo, los paseos junto al mar, la amplia oferta de restauración, así como el entorno cultural y el comercio tradicional. La presencia de turistas en grandes cifras supone también un reto para la logística y los servicios municipales, que intensifican su labor para garantizar una estancia agradable y segura.

El futuro de Arrecife como puerto de referencia

El alcalde Yonathan de León, que también forma parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, apunta al futuro optimista de Arrecife como puerto base para grandes rutas internacionales. De hecho, la compañía MSC ya ha puesto a la venta itinerarios que tomarán Arrecife como punto de partida y llegada en 2025, 2026 y 2027, lo que consolidará la posición de la capital lanzaroteña en el mapa del turismo marítimo mundial.

El primer circuito con Arrecife como puerto base comenzará el próximo mes de diciembre, lo que representa una oportunidad única para seguir atrayendo turistas de perfiles diversos que buscan combinar la experiencia náutica con la oferta cultural y de ocio de la isla.