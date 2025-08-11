La Cámara de Comercio alerta de más colapsos en el aeropuerto de Lanzarote por el nuevo sistema europeo de control.

El próximo 12 de octubre entrará en vigor en toda Europa el nuevo sistema de control de entradas y salidas, conocido como EES (Entry/Exit System). Este sistema, basado en el reconocimiento biométrico y digital de pasajeros que provienen de países fuera del espacio Schengen, ha generado preocupación en la Isla, donde el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, ha advertido sobre posibles problemas en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

El sistema EES tiene como objetivo mejorar la seguridad y facilitar el control de pasajeros extracomunitarios. Sin embargo, en Lanzarote, donde más del 50 % de los turistas son británicos —que no pertenecen al espacio Schengen—, su implementación puede agravar las aglomeraciones en los controles de pasaporte. Según datos del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, en 2024 la isla recibió más de 1,6 millones de visitantes británicos, lo que significa que el aeropuerto gestiona anualmente más de 3,2 millones de sellados de pasaporte, sin contar con una zona internacional diferenciada.

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote ya enfrenta en la actualidad largas colas en los controles, especialmente en momentos de llegada de vuelos procedentes del Reino Unido. La gestión de estos pasajeros se realiza en espacios reducidos, lo que provoca que en ocasiones las filas superen las 200 personas, incluso fuera del edificio, en zonas no habilitadas para ello, explica Valle. La incorporación de máquinas biométricas podría acelerar el proceso, pero no resolvería el problema de fondo: la insuficiencia de espacio y recursos.

José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. / La Provincia

Infraestructura y planificación pendientes

La Comisión Europea ya alertó sobre deficiencias en la infraestructura aeroportuaria de Lanzarote, recomendando la separación física entre pasajeros nacionales e internacionales. Sin embargo, esta recomendación aún no se ha implementado, recuerda la Cámara.

Por su parte, el Plan Director de AENA contempla la creación de una zona internacional y la ampliación de espacios en áreas de facturación, embarque y controles, pero estas obras todavía no tienen fecha de finalización.

La necesidad de anticiparse y reforzar recursos

El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Valle, insiste en que es fundamental planificar y reforzar los medios humanos y tecnológicos en los controles fronterizos para evitar un colapso que afecte la experiencia de los turistas y la competitividad del destino.

Valle señala que “debemos anticiparnos al problema antes de que la situación se vuelva insostenible y nos obligue a actuar con urgencia”.