Los campeones vuelven a Famara: Yoel de Paz, Estela Guerra, Alejandro Mayor y Rayco Hernández buscarán repetir victoria

Todo listo para la décima edición de la Famara Total, que se celebrará del 14 al 16 de agosto en el municipio de Teguise. Un evento que se ha consolidado como referente del trail running en Canarias y que este año reunirá a buena parte de los atletas que brillaron en la edición anterior, con nuevos retos, escenarios espectaculares y una participación de primer nivel.

El programa deportivo vuelve a ofrecer cuatro modalidades: 45 kilómetros, 25 kilómetros, 15 kilómetros y 7,5 kilómetros, además de la ya emblemática Vertical Nocturna. Cada distancia atraviesa espacios naturales de gran valor, como la Playa de Famara, el Barranco de la Paja, las Peñas del Chache, el Castillo de Santa Bárbara y el Conjunto Histórico de Teguise, conformando recorridos que mezclan belleza, exigencia y patrimonio.

En la distancia reina (45 km), destaca la presencia del grancanario Alejandro Mayor, ganador en 2024 de los 50 kilómetros con un tiempo de 4:26:21, y que también participará este año en la Vertical Nocturna. El palmero Yoel de Paz, gran protagonista de la pasada edición tras lograr el doblete en la Vertical y los 25 km, volverá a la línea de salida con el objetivo de revalidar ambos títulos. Junto a él estará la majorera Estela Guerra, campeona femenina de los 25 km en 2024, que afronta esta décima edición con ambición renovada. Estela correrá este año tanto la Vertical Nocturna como los 15 kilómetros, prueba en la que también competirá su hermano, Ione Guerra.

La participación local volverá a ser uno de los grandes atractivos de la prueba. Rayco Hernández, vigente campeón de los 15 km, lidera un grupo de corredores conejeros con gran experiencia y trayectoria en esta carrera. Junto a él estarán atletas como Sergio Machín, con una destacada trayectoria en las distancias largas, Tinguaro Quintero, veterano en las verticales de Famara, y Rubén Rodríguez Caraballo, quien tuvo un papel destacado en los 15 km de la pasada edición y este año se pasa a los 45 km. En el plano femenino, también sobresale la presencia de la triatleta Ruth Brito, ganadora en 2022, quien vuelve a medirse con la montaña conejera.

La Famara Total está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teguise, con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs) y el Gobierno de Canarias. El evento refuerza su compromiso con el deporte, la sostenibilidad y la promoción del patrimonio natural y cultural de Lanzarote.

Durante el fin de semana, el muelle de Famara será el corazón del evento, con conciertos, sesiones de DJ, zona gastronómica y ludoteca gratuita, permitiendo que madres y padres puedan disfrutar de la competición mientras sus hijos participan en actividades diseñadas para ellos.

La organización destaca que esta décima edición será una auténtica fiesta del deporte, un homenaje a quienes han formado parte de esta historia y una oportunidad para que nuevos corredores descubran la magia de Famara.

Las inscripciones siguen abiertas en www.famaratotal.com, y se espera una participación superior a los 600 corredores. La cuenta atrás ha comenzado para vivir un fin de semana donde el esfuerzo, la naturaleza y la emoción volverán a encontrarse en uno de los paisajes más impactantes de Canarias.