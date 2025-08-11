Ola de calor: Haría marca con 36,8 grados la temperatura máxima este lunes en Canarias

La estación meteorológica de Haría (Lanzarote) ha marcado con 36,8 grados a las 10.00 horas de este lunes la temperatura máxima de Canarias, la séptima de toda España, tras una noche en la que el termómetro no ha bajado de los 28,4 grados.

Más calurosa fue la noche en Tejeda, donde la mínima fue de 30,6 grados y a las 11.00 horas de este lunes el mercurio marcaba 36,1 grados.

En esta estación meteorológica se alcanzaron los 38,3 grados ayer domingo a las 14.00 horas, mientras que en Tasarte se llegó a los 39 grados a las 18.00 horas.

Bañistas este domingo, 10 de agosto, en la playa de La Garita, en Arrieta (Haría, Lanzarote). / Adriel Perdomo/Efe

En Tasarte, que en la jornada del sábado registró la temperatura más alta de España tras alcanzar los 43,5 grados, la noche ha vuelto a ser tórrida, con 28,4 grados de mínima a las 02.00 horas.

Con más calor que en Tasarte ha amanecido este lunes en el aeropuerto de Fuerteventura (35,6 grados), en Agüimes (34,9) y en el aeropuerto de Lanzarote (34,6).

Temperaturas mínimas en Canarias

Las temperaturas mínimas en Canarias se han registrado en Las Cañadas (16,3 grados), Izaña (19,2), Roque de los Muchachos (19,7), Tacoronte (19,7) y San Andrés y Sauces (20,9).

El pasado viernes, el Gobierno de Canarias inició una alerta por un episodio de calor de larga duración, con previsión de que las temperaturas alcanzaran los 37-39 grados centígrados en Tenerife y Gran Canaria y los 33-36ºC en el resto de islas.