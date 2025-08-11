Playa Honda inaugura el paso inferior debajo de la la LZ-2 para mejorar la movilidad y la seguridad entre la zona residencial y comercial

La localidad de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, ya tiene completamente operativo desde este lunes, 11 de agosto, el vial de paso inferior bajo la LZ-2, una de las obras más relevantes de los últimos años para impulsar la movilidad y la seguridad en la zona.

Esta actuación, liderada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros y culmina con la puesta en servicio de un eje transversal clave entre la zona residencial y el área industrial y comercial de Playa Honda.

El nuevo paso inferior, paralelo al anterior, permitirá aliviar notablemente el tráfico en las concurridas glorietas del enlace de Playa Honda, facilitando no solo la circulación de vehículos, sino también el tránsito cómodo y seguro de peatones y ciclistas.

Obras Públicas abre al tráfico el vial del nuevo paso inferior bajo la LZ 2, en Playa Honda.. / La Provincia

Diseño adaptado a todos los usuarios y fomento de la movilidad sostenible

La nueva infraestructura ha sido proyectada para dar cabida a los diferentes modos de transporte, priorizando la seguridad y la accesibilidad. El paso inferior dispone de:

Acera peatonal de 5,50 metros de anchura , lo que permite un tránsito fluido de personas a pie.

, lo que permite un tránsito fluido de personas a pie. Carril bici segregado de 3,50 metros , favoreciendo el uso de la bicicleta como medio de movilidad sostenible.

, favoreciendo el uso de la bicicleta como medio de movilidad sostenible. Franja ajardinada de 1,90 metros , que aporta un valor ambiental y estético al vial.

, que aporta un valor ambiental y estético al vial. Vía para automóviles de 5,50 metros, suficiente para absorber parte importante del tráfico rodado que antes congestionaba las glorietas.

Además, incorpora seis lucernarios en la cubierta, que proveen de iluminación natural al interior del túnel y mejoran la experiencia de uso para todos los usuarios, tanto a pie como en bicicleta o coche.

Un proyecto innovador en ejecución

El desarrollo técnico de este paso inferior destaca en el ámbito de las infraestructuras viarias de Canarias por su carácter singular e innovador. Para la construcción del túnel, se empleó un sistema pionero en el archipiélago: los cajones centrales fueron fabricados fuera de la traza de la carretera y después empujados a su posición definitiva bajo la LZ-2 mediante gatos hidráulicos especializados, una técnica habitual en grandes obras ferroviarias pero inédita hasta ahora en obras de carretera en Canarias.

La maniobra, llevada a cabo por empresas internacionales especializadas, minimizó el impacto en el tráfico, al tiempo que permitió una ejecución más eficiente y segura. Tras el desplazamiento, los emboquilles del túnel fueron ejecutados “in situ” para completar la estructura sin interrupciones prolongadas sobre la vía principal.

Impacto en el tráfico y la actividad local

Las mejoras asociadas a la nueva infraestructura son notables. El paso inferior desviará aproximadamente 9.000 vehículos diarios de las glorietas de acceso a Playa Honda, lo que reducirá considerablemente la congestión en uno de los puntos neurálgicos en la red viaria de Lanzarote. Además, se habilita un acceso más directo y seguro hacia zonas de alta demanda, como supermercados y comercios, favoreciendo la movilidad peatonal y los desplazamientos sostenibles en el entorno urbano.

La obra, ejecutada por la empresa Señalizaciones Villar S.A., representa una mejora para la convivencia ciudadana y un paso más en la regeneración de espacios saturados, además de responder a las nuevas necesidades de sinergia entre las áreas residenciales e industriales-comerciales de Playa Honda.