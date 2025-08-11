Usuarios de la Biblioteca Insular de Lanzarote sufren altas temperaturas ante la falta de aire acondicionado durante la ola de calor

Durante los últimos días, quienes acuden a la Biblioteca Insular de Lanzarote, ubicada en la Rambla Medular en Arrecife, han tenido que soportar condiciones poco adecuadas para el estudio y la lectura por la falta de climatización en plena ola de calor. La situación ha generado preocupación entre estudiantes, personas que preparan oposiciones y el público general, especialmente cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos rojos ante las altas temperaturas.

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, a través del consejero Alberto Aguiar, ha expresado su malestar por lo que considera una falta de previsión y mantenimiento. Denuncian que el Cabildo no haya garantizado el bienestar y la salud de quienes dependen de este recurso público para su desarrollo educativo y cultural. Según Aguiar, "no es aceptable que, en plena ola de calor, el Cabildo permanezca indiferente ante los riesgos para la salud de los usuarios, en especial los más vulnerables".

El PSOE solicita que Oswaldo Betancort y la consejería responsable actúen con rapidez para reparar y restablecer el sistema de aire acondicionado. Insisten en la necesidad de adoptar medidas provisionales que aseguren la seguridad y comodidad de las personas mientras dure esta situación.

Alberto Aguiar, consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

La Biblioteca Insular, servicio esencial para la comunidad

La Biblioteca Insular de Lanzarote cumple una función de primer orden como espacio de estudio, investigación y acceso a la cultura para toda la isla. Su adecuada conservación y el mantenimiento de sus instalaciones resulta fundamental para que estudiantes y opositores puedan preparar exámenes y trabajos en condiciones dignas y saludables.

El abandono en la climatización no solo afecta al confort, sino que puede tener consecuencias negativas para la salud, especialmente en episodios de calor extremo. La ciudadanía puede consultar recomendaciones para protegerse de las olas de calor en la web del Ministerio de Sanidad: Recomendaciones oficiales contra el calor.