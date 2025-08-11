Usuarios de la Biblioteca Insular de Lanzarote sufren altas temperaturas ante la falta de aire acondicionado durante la ola de calor

Alberto Aguiar, consejero del PSOE en el Cabildo, califica de “inadmisible que en un espacio público de estudio y lectura se condene a estudiantes, opositores y usuarios a temperaturas insoportables”

Biblioteca Insular del Cabildo de Lanzarote.

Biblioteca Insular del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Durante los últimos días, quienes acuden a la Biblioteca Insular de Lanzarote, ubicada en la Rambla Medular en Arrecife, han tenido que soportar condiciones poco adecuadas para el estudio y la lectura por la falta de climatización en plena ola de calor. La situación ha generado preocupación entre estudiantes, personas que preparan oposiciones y el público general, especialmente cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos rojos ante las altas temperaturas.

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, a través del consejero Alberto Aguiar, ha expresado su malestar por lo que considera una falta de previsión y mantenimiento. Denuncian que el Cabildo no haya garantizado el bienestar y la salud de quienes dependen de este recurso público para su desarrollo educativo y cultural. Según Aguiar, "no es aceptable que, en plena ola de calor, el Cabildo permanezca indiferente ante los riesgos para la salud de los usuarios, en especial los más vulnerables".

El PSOE solicita que Oswaldo Betancort y la consejería responsable actúen con rapidez para reparar y restablecer el sistema de aire acondicionado. Insisten en la necesidad de adoptar medidas provisionales que aseguren la seguridad y comodidad de las personas mientras dure esta situación.

Alberto Aguiar, consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote

Alberto Aguiar, consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

La Biblioteca Insular, servicio esencial para la comunidad

La Biblioteca Insular de Lanzarote cumple una función de primer orden como espacio de estudio, investigación y acceso a la cultura para toda la isla. Su adecuada conservación y el mantenimiento de sus instalaciones resulta fundamental para que estudiantes y opositores puedan preparar exámenes y trabajos en condiciones dignas y saludables.

Noticias relacionadas y más

El abandono en la climatización no solo afecta al confort, sino que puede tener consecuencias negativas para la salud, especialmente en episodios de calor extremo. La ciudadanía puede consultar recomendaciones para protegerse de las olas de calor en la web del Ministerio de SanidadRecomendaciones oficiales contra el calor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El anciano víctima de una patada viral en Lanzarote: 'El Juzgado ha olvidado mi caso
  2. Cuatro tropieza con Canarias: colocan La Mareta en Fuerteventura
  3. Sorpresa en Lanzarote: dos jóvenes capturan accidentalmente una cría de tiburón martillo y la liberan
  4. Juan José Otamendi, propietario de El Grifo: 'Si la gente viviera solo de la viña ya se hubiera abandonado
  5. Exclusivo tríplex en Yaiza con terraza y garaje
  6. CC Lanzarote: 'El tránsfuga Juan Manuel Sosa deberá devolver 300.000 euros por cobros indebidos y lo condenan en costas
  7. Puerto del Carmen adelantó la procesión marítima de la Virgen del Carmen a la mañana de este sábado por la ola de calor
  8. Ecologistas de Lanzarote piden suspender tramos del rally por su impacto ambiental

Playa Honda inaugura el paso inferior debajo de la la LZ-2 para mejorar la movilidad y la seguridad entre zonas residenciales y comerciales

Playa Honda inaugura el paso inferior debajo de la la LZ-2 para mejorar la movilidad y la seguridad entre zonas residenciales y comerciales

Arrecife se prepara para recibir a 9.000 cruceristas británicos y pide a los comercios que abran el domingo

Arrecife se prepara para recibir a 9.000 cruceristas británicos y pide a los comercios que abran el domingo

Hallan muerto a un hombre de 70 años en su vivienda de Arrecife

Hallan muerto a un hombre de 70 años en su vivienda de Arrecife

Usuarios de la Biblioteca Insular de Lanzarote sufren altas temperaturas ante la falta de aire acondicionado durante la ola de calor

Usuarios de la Biblioteca Insular de Lanzarote sufren altas temperaturas ante la falta de aire acondicionado durante la ola de calor

Ola de calor: Haría marca con 36,8 grados la temperatura máxima este lunes en Canarias

Ola de calor: Haría marca con 36,8 grados la temperatura máxima este lunes en Canarias

La mayoría de los polizones del buque llegado a Lanzarote pide asilo tras pasar a disposición judicial

La mayoría de los polizones del buque llegado a Lanzarote pide asilo tras pasar a disposición judicial

Rescatan a una persona que se cayó de su silla de ruedas y acabó debajo de un coche en Lanzarote

Rescatan a una persona que se cayó de su silla de ruedas y acabó debajo de un coche en Lanzarote

Los campeones vuelven a Famara: Yoel de Paz, Estela Guerra, Alejandro Mayor y Rayco Hernández buscarán repetir victoria

Los campeones vuelven a Famara: Yoel de Paz, Estela Guerra, Alejandro Mayor y Rayco Hernández buscarán repetir victoria
Tracking Pixel Contents