Atentado geológico en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través de su Servicio de Patrimonio Histórico, ha denunciado un acto vandálico contra uno de los grabados rupestres más emblemáticos de la isla: la Piedra del Majo, situada en el yacimiento arqueológico de Zonzamas.

En este enclave destacan las figuras conocidas como podomorfos, grabados que representan huellas de pies humanos y cuya presencia se limita únicamente a Lanzarote y Fuerteventura. Estos petroglifos fueron documentados por primera vez en 1982 en la Revista del Museo Canario.

El ataque ha provocado la fractura de la roca que soporta uno de estos grabados, desprendiendo varias lascas y fragmentos. Los restos han sido recuperados y actualmente se encuentran bajo custodia del Cabildo, en sus dependencias dedicadas a la conservación de fondos arqueológicos.

Este hallazgo fue posible gracias a las rondas programadas de vigilancia que realiza el Servicio de Patrimonio en los yacimientos y elementos históricos de la isla.

Por el momento, no se conoce la identidad de los autores, pero el Cabildo ha presentado denuncia y solicitado la colaboración de otras administraciones y del Seprona de la Guardia Civil para su identificación.

El Cabildo de Lanzarote condena el atentado a un grabado rupestre único en la Piedra del Majo del yacimiento de Zonzamas / Foto cedida por José Hernández de León

Medidas de protección y dificultad de control

El suceso ha tenido lugar pocos días después de que se impulsaran nuevas medidas de protección para estos enclaves frágiles. La ubicación, riqueza y naturaleza de los grabados rupestres hace complicado el control de accesos, por lo que la institución subraya la necesidad de implicación ciudadana en su preservación.

“Un daño irreparable a nuestra historia”

El presidente del Cabildo y responsable de Patrimonio, Oswaldo Betancort, ha condenado enérgicamente los hechos: “No podemos permitir que una parte tan valiosa de nuestra historia e identidad sea destruida por actos vandálicos. Estos grabados son un legado único, no solo para Lanzarote, sino para la humanidad entera, y debemos protegerlos con firmeza”.

Betancort insistió en que el cuidado del patrimonio es un compromiso colectivo y no exclusivo de las instituciones: “Necesitamos que la ciudadanía sea consciente de su fragilidad y actúe como aliada en su protección”.