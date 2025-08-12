Cerrada la playa de La Garita en Arrieta por la presencia de dragones azules
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote advierte de este molusco venenoso, detectado dos semanas después de su aparición en Famara
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha ordenado el cierre temporal de la playa de La Garita, en el pueblo de Arrieta (Haría), tras detectarse ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus) en la zona.
La medida busca proteger a bañistas y visitantes, ya que esta especie marina es venenosa y su contacto provoca irritaciones similares a las ocasionadas por algunas medusas.
Segundo cierre en dos semanas
Este hallazgo se produce apenas dos semanas después del cierre temporal de la playa de Famara por la misma causa. En ambos casos, los ejemplares fueron detectados cerca de la orilla, lo que incrementa el riesgo de contacto accidental.
¿Qué es el dragón azul?
El dragón azul, también conocido como babosa atlántica, es un molusco pelágico que habita en aguas tropicales y templadas. Se caracteriza por su color azul y plata, y puede alcanzar hasta cuatro centímetros de longitud.
Es hermafrodita, con órganos reproductores masculinos y femeninos, aunque necesita aparearse con otro ejemplar para reproducirse.
A pesar de su belleza, es potencialmente peligroso, ya que se alimenta de medusas y otros organismos urticantes, acumulando sus toxinas y usándolas como defensa.
