San Bartolomé vive su Romería

San Bartolomé ya está sumido de lleno en la alegría de sus Fiestas Patronales 2025, que se celebran del 4 al 24 de agosto y que han llenado el municipio de música, tradición y buen ambiente. Con más de medio centenar de actos programados, estos días son una cita obligada para vecinos y visitantes.

El pistoletazo de salida lo dio el pregón del CB Zonzamas, un reconocimiento más que merecido a su brillante temporada, en la que el equipo femenino volvió a la máxima categoría del balonmano nacional. Entre aplausos y emoción, el pregón marcó el inicio de unas jornadas que combinan actos religiosos, culturales, deportivos y festivos.

Romería

El próximo sábado 16 de agosto, San Bartolomé se vestirá de tradición para vivir uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales: la Romería Popular.

A partir de las 19:00 horas, romeros y romeras partirán desde el campo de fútbol municipal, recorriendo las calles Serretos, Rubicón y la Avenida de Alcalde Antonio Cabrera Barrera, hasta llegar a la Plaza León y Castillo. Durante el camino, el sonido de las parrandas, las chácaras, los timples y las bandas pondrá banda sonora a un recorrido lleno de color y alegría.

El cortejo contará con la participación de la Banda Municipal, la Parranda El Golpito, el Rancho de Pascua de Tinajo, la Agrupación Folklórica Guadarfía, la Agrupación Cultural Los Labradores de La Palma y la Banda de Agaete de Gran Canaria, que acompañarán a vecinos y visitantes en su ofrenda al Santo Patrón.

Al llegar a la plaza, la romería culminará con la ofrenda y un gran encuentro musical que continuará con el baile popular a cargo de Los Conejeros y la Parranda Los Valles, garantizando que la noche se alargue entre música, risas y buena compañía.

