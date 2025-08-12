San Bartolomé vive su Romería
San Bartolomé ya está sumido de lleno en la alegría de sus Fiestas Patronales 2025, que se celebran del 4 al 24 de agosto y que han llenado el municipio de música, tradición y buen ambiente. Con más de medio centenar de actos programados, estos días son una cita obligada para vecinos y visitantes.
El pistoletazo de salida lo dio el pregón del CB Zonzamas, un reconocimiento más que merecido a su brillante temporada, en la que el equipo femenino volvió a la máxima categoría del balonmano nacional. Entre aplausos y emoción, el pregón marcó el inicio de unas jornadas que combinan actos religiosos, culturales, deportivos y festivos.
Romería
El próximo sábado 16 de agosto, San Bartolomé se vestirá de tradición para vivir uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales: la Romería Popular.
A partir de las 19:00 horas, romeros y romeras partirán desde el campo de fútbol municipal, recorriendo las calles Serretos, Rubicón y la Avenida de Alcalde Antonio Cabrera Barrera, hasta llegar a la Plaza León y Castillo. Durante el camino, el sonido de las parrandas, las chácaras, los timples y las bandas pondrá banda sonora a un recorrido lleno de color y alegría.
El cortejo contará con la participación de la Banda Municipal, la Parranda El Golpito, el Rancho de Pascua de Tinajo, la Agrupación Folklórica Guadarfía, la Agrupación Cultural Los Labradores de La Palma y la Banda de Agaete de Gran Canaria, que acompañarán a vecinos y visitantes en su ofrenda al Santo Patrón.
Al llegar a la plaza, la romería culminará con la ofrenda y un gran encuentro musical que continuará con el baile popular a cargo de Los Conejeros y la Parranda Los Valles, garantizando que la noche se alargue entre música, risas y buena compañía.
- El anciano víctima de una patada viral en Lanzarote: 'El Juzgado ha olvidado mi caso
- Cuatro tropieza con Canarias: colocan La Mareta en Fuerteventura
- Sorpresa en Lanzarote: dos jóvenes capturan accidentalmente una cría de tiburón martillo y la liberan
- Juan José Otamendi, propietario de El Grifo: 'Si la gente viviera solo de la viña ya se hubiera abandonado
- Exclusivo tríplex en Yaiza con terraza y garaje
- CC Lanzarote: 'El tránsfuga Juan Manuel Sosa deberá devolver 300.000 euros por cobros indebidos y lo condenan en costas
- Puerto del Carmen adelantó la procesión marítima de la Virgen del Carmen a la mañana de este sábado por la ola de calor
- Ecologistas de Lanzarote piden suspender tramos del rally por su impacto ambiental