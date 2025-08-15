Daya Dadlani, la joven DJ canaria que triunfa con fiestas diurnas y sin una gota de alcohol

Cuando muchas personas asocian las fiestas y la música electrónica al ambiente nocturno y al consumo de alcohol, la lanzaroteña Daya Dadlani ha decidido romper estos moldes.

A sus 22 años, esta joven DJ y promotora se ha consolidado en Madrid como creadora de las coffee parties, eventos diurnos donde la música y el café de especialidad se convierten en los protagonistas, dejando a un lado las bebidas alcohólicas y promoviendo un ambiente sobrio y sano a través de la iniciativa Groove n’ Coffee.

A los 17 años, Daya dejó Lanzarote para cursar un FP de audiovisuales en Madrid. Sus primeros pasos en la capital los dio como DJ en pubs nocturnos. Sin embargo, según relata, la experiencia de trabajar rodeada de “muchos excesos” la llevó a buscar un entorno más saludable y alineado con sus valores personales. Así fue como, casi por casualidad, se convirtió en barista en una cafetería de especialidad, descubriendo la riqueza y la historia que encierra el café de alta calidad.

Daya Dadlani, en una de sus fiestas Groove n’ Coffee celebradas en Madrid / Daya Dadlani

La idea surgió cuando lavaba los platos

La idea de fusionar sus dos pasiones surgió en un momento cotidiano: “Un día, mientras lavaba platos, pensé que sería bonito combinar la fiesta con la vida sana, sin tener que consumir alcohol para socializar y pasarlo bien”, explica Daya. Aunque al principio la propuesta no parecía encajar en la oferta de ocio madrileña, su perseverancia fue clave para sacar adelante el proyecto.

Inspirándose en el auge de eventos similares en Estados Unidos, Daya apostó por persistir. Después de un primer intento sin éxito, volvió a la carga un año después y consiguió que la escena del café de especialidad en Madrid apostara por su iniciativa.

Desde febrero pasado, ha organizado ya seis fiestas Groove n’ Coffee en distintas cafeterías en la capital de España, todas sin rastro de alcohol y con un ambiente muy distinto al de la fiesta convencional.

Las 'coffee parties' ya están Canarias

Después del éxito en Madrid, Daya Dadlani ya ha estrenado su iniciativa en las Islas Canarias. El pasado 9 de agosto por la mañana, el Beach Bar Surfer Food Famara, en Caleta de Famara (municipio de Teguise) fue escenario de la primera coffee party Groove n’ Coffee canaria.

Daya Dadlani, la joven DJ canaria en una de su fiesta GROOVE n COFFEE celebrada el pasado 9 de agosto en Beach Bar Surfer Food Famara, en Lanzarote / Sonia Quesada

La DJ espera que la propuesta tenga acogida entre la juventud y los amantes de nuevas experiencias en la isla. De hecho, ya tiene programada otra cita para el 27 de septiembre en Lanzarote (en Bysiroco, en Arrecife) y seis días antes, el 21, en Madrid (Casa Tinto y Tostado, en La Latina).

Daya hace una valoración muy positiva de su primera coffee party en Lanzarote: "A pesar de la ola de calor, la gente lo dio todo y estaban muy felices de presenciar un evento innovador en la isla". "Está claro que la mentalidad en Lanzarote está cambiando y la gente se está abriendo a asistir a nuevos eventos, como puede ser Groove n’ Coffee. Es algo que a mí como conejera, me llena el corazón".

Daya define la música electrónica de sus sesiones como “especialidad”, alejada de los estilos comerciales, más introspectiva y con un enfoque en el bienestar emocional. Según la joven DJ, este estilo de música facilita la conexión con el presente y ayuda a alcanzar una especie de estado meditativo, sobre todo en combinación con la sobriedad y la buena energía que se genera en estos encuentros.

Un público variado

El concepto de Groove n’ Coffee va mucho más allá de la música y el café. Como subraya Daya, el verdadero propósito de sus eventos es crear un espacio seguro y convivencial, donde conectar desde el respeto y la sobriedad.

Las fiestas suelen celebrarse entre las 11:00 y las 14:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar plenamente de la mañana y continuar su día con normalidad.

La diversidad de personas que acude a estas fiestas es notable: jóvenes cansados del ambiente nocturno, adultos que buscan planes alternativos y aficionados tanto a la música como al café de especialidad. Todos comparten el deseo de pasarlo bien en un entorno diferente y saludable.