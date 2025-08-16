La Carrera Chinija de la Famara Total reúne a 300 jóvenes corredores en una tarde de deporte y diversión

La décima edición de la Famara Total vivió este viernes una de sus jornadas más entrañables con la celebración de la Carrera Chinija, una cita que reunió a 300 niños y niñas de entre 4 y 15 años en un ambiente lúdico-deportivo que volvió a conquistar a familias y público.

El evento arrancó a las 17:30 horas desde el muelle de Caleta de Famara, aunque desde horas antes ya se respiraba un ambiente especial con la recogida de dorsales de esta prueba gratuita, que registró una excelente acogida. Sonrisas, abrazos y la ilusión de los más pequeños marcaron una tarde en la que los verdaderos protagonistas fueron los jóvenes deportistas.

Las salidas se realizaron por grupos de edad. Los más pequeños, de 4 a 6 años, abrieron la jornada con un circuito de 100 metros. Les siguieron los corredores de 7 a 9 años, que afrontaron 200 metros, mientras que la categoría de 10 a 12 años completó 500 metros. Los mayores, de 13 a 15 años, pusieron el broche a la competición recorriendo un kilómetro de circuito.

Cada llegada a meta fue celebrada como un triunfo, con medalla y avituallamiento para todos los participantes, que compartieron el final de la prueba con sus familias. Tras la competición, la fiesta continuó con las actuaciones del grupo musical Bourbon y la parranda Malpeis, convirtiendo la tarde en un encuentro de convivencia y diversión.

La Carrera Chinija cerró así la última antesala antes del gran día de la Famara Total, que este sábado estará dedicado al Trail & Trekking. La jornada arrancará a las 06:30 horas con la apertura del servicio de ludoteca para menores (mayores de 3 años) exclusivo para familiares de participantes en las modalidades de 25 km y 45 km.

La salida de la prueba reina, de 45 km, será a las 07:00 horas; la de 25 km, a las 08:00 horas. A las 09:00 horas se celebrará un calentamiento grupal previo a la salida de los 15 km (09:15 h) y de los 7,5 km en modalidad de senderismo/trekking (09:30 h). El cierre de las modalidades de 7,5 km, 15 km y 25 km está previsto para las 12:30 horas, mientras que la de 45 km finalizará a las 15:00 horas, momento en que se entregarán los trofeos de la clasificación general.

Los premios de categorías se otorgarán al finalizar cada distancia. La música volverá a estar presente desde las 15:30 hasta las 19:00 horas con las actuaciones de Café con Leche y Los de Lola.

La Famara Total está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teguise, con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs) y el Gobierno de Canarias.