Lanzarote impulsa el campamento de verano inclusivo 'Creciendo Yaiza'

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, acompañado por el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña y el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, visitó el pasado jueves, 14 de agosto, las instalaciones del campamento de verano inclusivo de Creciendo Yaiza. Esta acción tiene como objetivo favorecer la conciliación laboral y familiar durante este periodo estival.

Durante el encuentro, los representantes de la corporación insular pudieron conocer de primera mano las actividades que realizan en este programa, donde participan una treintena de niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional procedentes de distintos municipios de la isla.

Oswaldo Betancort incidió en la necesidad de contar con este tipo de iniciativas en Lanzarote para "construir una sociedad comprometida con la equidad, la integración y el bienestar social". "Este proyecto supone una oportunidad y un cambio de vida para estas personas y, desde el Cabildo, felicitamos a la empresa Aqualava por llevar a cabo este campamento en este entorno tan especial. Sobre todo, este año valoramos la contratación de dos personas con discapacidad intelectual en este periodo estival", apuntó.

Por su parte, el responsable del Área, Marci Acuña, destacó la colaboración con Aqualava, del grupo Relaxia, así como a sus profesionales, para "dar voz a la conciliación laboral y a garantizar un puesto de trabajo digno y estable a personas con discapacidad". "Esta acción también ha facilitado orientación profesional a sus familias y acceso a servicios que demandan por las necesidades educativas especiales de chicos y chicas", subrayó.

"La corporación, a través de ayudas técnicas, contribuye al pago de monitores dado que este tipo de campamentos requieren mayor dotación, así como el apoyo a las familias", explicó Marci Acuña.

Creciendo Yaiza nació en 2013 con el objetivo de ayudar a la inserción laboral de personas con diversidad funcional. Se trata de un programa que finaliza el domingo 31 de agosto, dirigido a jóvenes de 4 a 12 años. Las diferentes actividades se han llevado a cabo en las localidades de Playa Blanca y Puerto Calero en donde los más pequeños y pequeñas han podido disfrutar de dinámicas formativas y juegos al aire libre en un entorno seguro y adecuado a su edad.