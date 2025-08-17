Arrecife se llena de música, tradición y deporte en el tramo final de las fiestas de San Ginés
Del 22 al 24 de agosto, Arrecife ofrece un intenso programa con conciertos, regatas, humor, deporte y actos religiosos que conectan a la ciudadanía con sus raíces
Las fiestas de San Ginés 2025 llegan a su recta final con una agenda repleta de eventos que abarcan música, deporte, cultura y tradición. Durante los días 22, 23 y 24 de agosto, la capital de Lanzarote acoge una amplia variedad de actos pensados para todas las edades, tanto para residentes como para turistas que deseen disfrutar del ambiente festivo. Consulte aquí el programa.
El jueves se presenta con una doble oferta cultural. A las 21:00 horas en el Parque Islas Canarias, el grupo musical Altahay ofrecerá un concierto que rinde homenaje al folclore canario, consolidando su compromiso con la preservación de las raíces isleñas.
Más tarde, a las 22:30 horas, el escenario principal del Recinto Ferial será el epicentro de las risas con el espectáculo “Canarias no solo plátanos”, donde destacan cómicos y artistas de las Islas que reflexionan sobre la identidad canaria con mucho humor.
Viernes 23 de agosto: Regatas, conciertos y mucho ambiente
El viernes arranca con energía marina. Desde las 10:00 horas, se celebrará la esperada Regata Internacional de San Ginés entre Gran Canaria y Lanzarote, uno de los eventos náuticos más emblemáticos del verano insular. Esta prueba refuerza el vínculo de Arrecife con el mar y es una tradición que atrae a numerosos aficionados.
En el plano musical, la jornada promete intensidad. A las 21:00 horas, el grupo local Los Salvapantallas encenderá el ambiente en el Parque Islas Canarias con un repertorio repleto de versiones y ritmos pegadizos que invitan a cantar y bailar.
El punto culminante del viernes llega a las 22:30 horas, con la actuación de la reconocida artista Edurne, que presentará un espectáculo con sus mayores éxitos en el Recinto Ferial. La cantante madrileña, conocida por su versatilidad y potencia vocal, garantiza una noche llena de emociones.
Sábado 24 de agosto: Devoción, deporte y un gran cierre musical
El último sábado de las fiestas combina deporte, religiosidad y música en una agenda que se extiende desde la mañana hasta la madrugada.
- 09:00 h – Open de Pesca de Altura: Organizado por el Real Club Náutico de Arrecife, esta competición reúne a los mejores pescadores deportivos en aguas lanzaroteñas.
- 12:00 h – Regata de Jolateros en el Charco de San Ginés, una de las actividades más coloridas y esperadas por los más pequeños y las familias. Los jolateros, barquillas hechas con latas recicladas, representan una tradición única de la isla.
- 19:00 h – Procesión terrestre de San Ginés: Partiendo desde la Parroquia de San Ginés, recorrerá las calles del centro histórico con gran participación ciudadana. Es uno de los actos religiosos más solemnes de las fiestas.
- 21:00 h – Concierto de la Banda Sinfónica de Lanzarote en el Parque Islas Canarias. Este evento reúne lo mejor del repertorio clásico y moderno en una interpretación de gran calidad.
- 22:30 h – Gran concierto de cierre con Henry Méndez en el Recinto Ferial. El artista dominicano-español llenará el espacio de reguetón, dancehall y fusión latina para cerrar por todo lo alto las celebraciones.
