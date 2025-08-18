Siglos antes de que las playas soleadas de las Canarias se convirtieran en el destino deseado por millones de turistas, este archipiélago volcánico fue escenario de una intensa actividad de exploración, conquista y estudio, tras su «redescubrimiento» en la época medieval. Desde la audaz navegación hasta las plumas de los intelectuales, las Canarias emergieron de las nieblas del olvido gracias a una variedad de protagonistas, cada uno con un papel único en la conformación de su historia e imagen en Europa.

El genovés Lanzarotto Malocello, en 1312, levantó el velo que cubría las afortunadas islas. Aunque su permanencia de veinte años en Lanzarote se conoce solo gracias al portulano de Angelino Dulcert de 1339, su audacia lo consagra como el primer europeo en establecer un contacto prolongado con el archipiélago después de la Antigüedad. Su presencia marcó el inicio de una nueva era de interés por estas tierras.

Décadas después de Malocello, fue el gran literato florentino Giovanni Boccaccio quien ofreció la primera descripción detallada de las Canarias. Su tratado de 1342, De Canaria, no es una crónica de viaje personal, sino una cuidadosa reelaboración del relato de una expedición florentina de 1341. Gracias a Boccaccio, la Europa culta conoció no solo la geografía de las islas, sino también los usos, costumbres e incluso la lengua de los enigmáticos Guanches, los aborígenes canarios. La obra de Boccaccio testimonia un enfoque casi «científico» del descubrimiento, anticipando la etnografía en siglos.

Canarias reveladas: un viaje literario entre redescubrimiento y conquista / LP/DLP

Con el inicio del siglo XV, el tono cambió radicalmente. Le Canarien, la crónica de la conquista normanda liderada por Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle a partir del año 1402, representa la narración más completa y vívida de este período. Esta obra, que está disponible en varias versiones, es un relato minucioso de las expediciones, los encuentros, las batallas y la progresiva sumisión de las islas. Es el testimonio crucial de la expansión europea y del dramático impacto en los indígenas, fundamental para comprender la inevitable colonización.

Punto estratégico

A mediados del siglo XV, la escena atlántica vio emerger a navegantes de la talla del veneciano Alvise da Ca’ da Mosto y el genovés Antonio da Noli, ambos al servicio de Enrique el Navegante de Portugal.

Aunque sus exploraciones se dirigieron principalmente a las costas africanas y a las Islas de Cabo Verde (descubiertas por Da Noli en 1460), las Canarias eran un punto de referencia estratégico en sus rutas. A pesar de no haber producido «crónicas» específicas sobre las Islas Canarias, sus aventuras marítimas consolidaron el conocimiento geográfico y estratégico del archipiélago.

El canónigo y jurista suizo Felix Hemmerlin (ca. 1388-1460) ofrece una perspectiva diferente. En su De nobilitate et rusticitate dialogus, no fue un viajero, sino un intelectual que incorporó las noticias de las Canarias en su debate filosófico-social.

Su mención de las islas, aunque basada en información de segunda mano, demuestra cómo los descubrimientos atlánticos estaban permeando el pensamiento académico europeo, estimulando reflexiones sobre la diversidad humana y la expansión del mundo conocido. El papel de la Iglesia Católica en el conocimiento y la asimilación de las Canarias fue omnipresente. Mucho antes de la conquista completa, los Pontífices mostraron un vivo interés por las islas.

Ya en 1344, por ejemplo, el Papa Clemente VI nombró a Luis de la Cerda «Príncipe de las Islas Afortunadas», un acto que, aunque nunca se materializó militarmente, legitimó las ambiciones europeas y puso el foco papal en el archipiélago canario.

Con el avance de la conquista, la Iglesia se convirtió en parte integrante del proceso. Las órdenes mendicantes, en particular Franciscanos y Dominicos, fueron de las primeras en establecer misiones. Fueron los misioneros quienes redactaron las primeras gramáticas de las lenguas indígenas (aunque fragmentarias), compilaron relatos sobre las poblaciones y actuaron como intermediarios culturales, buscando comprender y convertir a los Guanches. La fundación de las primeras diócesis, como la de Rubicón en Lanzarote (primera sede episcopal transoceánica de Europa) marcò la institucionalización de la presencia eclesiástica.

En el siglo XVI, la narrativa de las Canarias se enriquece con voces críticas que denuncian las violencias de la conquista.

Brutalidad de la conquista

El milanés Girolamo Benzoni, autor de La Historia del Nuevo Mundo, quien, aun concentrándose en las Américas, dedica una sección significativa a las Canarias. Las describe como un punto de partida esencial para las expediciones transatlánticas, pero no duda en criticar duramente las brutalidades de la conquista y la suerte de los aborígenes.

A esta crítica se une con aún mayor fuerza la figura de Bartolomé de Las Casas (1484-1566). Este fraile dominico español, exencomendero convertido en férreo defensor de los derechos de los indígenas, es célebre por sus denuncias de las atrocidades cometidas por los conquistadores en el Nuevo Mundo. Aunque su principal campo de acción fue América, sus obras, en particular la Brevísima relación de la destrucción de las Indias y la Historia de las Indias, hacen referencia explícita a las Canarias como el primer «laboratorio» de la conquista española y del tratamiento de los indígenas.

Las Casas veía las Canarias como el prólogo de las tragedias que luego se replicarían en América, un lugar donde los Guanches fueron exterminados y reducidos a la esclavitud.

Desde la curiosidad aventurera de Malocello hasta la reflexión crítica de Las Casas y Benzoni, pasando por las detalladas crónicas de conquista, las intuiciones de los literatos y la organización de la Iglesia, las Islas Canarias han atravesado una época de profunda transformación. Se han convertido no solo en un cruce geográfico para la expansión europea, sino también en un laboratorio para el encuentro entre culturas y un catalizador para nuevas formas de narración y conocimiento.

Su historia postredescubrimiento es un complejo mosaico de navegación, violencia, curiosidad y, en última instancia, la inevitable interconexión de un mundo que se descubría cada vez más vasto.