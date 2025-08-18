Lanzarote recibe 5.135 membranas de alta tecnología para aumentar la producción de agua potable

Lanzarote ha recibido este lunes un importante refuerzo para su infraestructura hídrica. Ya se han trasladado a la Central de Desalación Díaz Rijo 5.135 membranas de ósmosis inversa de última generación, procedentes de Corea del Sur. Este equipamiento, destinado a modernizar los sistemas de desalación de la isla y de La Graciosa, permitirá aumentar la producción de agua potable entre un 10 y un 15%.

En cifras concretas, el incremento supondrá entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos adicionales de agua potable al día, un avance clave para afrontar los retos derivados del desabastecimiento y los cortes sufridos en los últimos años.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha remarcado el compromiso institucional para revertir la situación de escasez de agua que afecta a la población y ha subrayado la importancia de destinar todos los recursos posibles a garantizar este servicio esencial.

Entrega e instalación de las membranas

La adquisición y entrega de estas membranas, que pertenecen a la reconocida firma LG, ha seguido los plazos fijados en el contrato firmado con la UTE Canaragua-Elmasa, empresa adjudicataria del concurso público. La operación se ha completado en un tiempo récord, según destaca Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo, quien recuerda que el proceso de licitación arrancó en marzo, fue adjudicado en junio y, apenas dos meses después, el material ya se encuentra en destino y listo para ser instalado tanto en la central Díaz Rijo como en la de Janubio.

La ejecución cumple con lo establecido en el pliego de condiciones, que contemplaba un mínimo de 3.200 membranas y un plazo de entrega no superior a cinco meses. Sin embargo, la UTE adjudicataria ha superado las expectativas al aportar 5.135 membranas con el mismo presupuesto, y reducir el plazo de entrega a tan solo 76 días. Esta operación ha contado con una inversión de dos millones de euros, procedentes de una subvención del Gobierno de Canarias motivada por la declaración oficial de emergencia hídrica.

Con la instalación prevista, se logrará renovar el 90% de las membranas actuales, impulsando de manera significativa la eficiencia de las desaladoras insulares.

Medidas complementarias: desaladora portátil y ampliación de capacidades

El plan para garantizar el abastecimiento de agua en Lanzarote y La Graciosa no se limita a esta importante mejora tecnológica. A finales de julio, llegó también a la isla una planta desaladora portátil diseñada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), especialmente orientada a reforzar el suministro de agua para el sector agrícola. Con esta instalación móvil, se incrementará la capacidad de producción en 2.500 metros cúbicos diarios, una cifra relevante para apoyar las necesidades del campo y las explotaciones ganaderas.

Además, el Consorcio del Agua de Lanzarote prepara la licitación de un nuevo bastidor de producción de 10.000 metros cúbicos al día para la planta Lanzarote III, financiado a través de otra subvención autonómica de cinco millones de euros. Esta medida permitirá mejorar el abastecimiento tanto en los hogares de Lanzarote como en La Graciosa, consolidando la apuesta insular por una gestión hídrica más segura y eficiente.

Emergencia hídrica: hoja de ruta para la gestión del agua en Lanzarote

La declaración de emergencia hídrica ha marcado el inicio de una nueva etapa en la gestión del agua en la isla. El Consejo Insular del Agua de Lanzarote tomó esta decisión en noviembre de 2024, entrando en vigor tras la aprobación definitiva y su publicación oficial en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Esta declaración ha servido, además, como base para movilizar fondos y acelerar inversiones destinadas no solo a aumentar la producción de agua, sino también a reducir las pérdidas en la red de distribución y promover medidas de ahorro y eficiencia en el consumo.

El contexto de emergencia ha permitido agilizar trámites y optimizar recursos para hacer frente a una problemática de enorme impacto social y económico, afectando especialmente a la población residente, a la actividad empresarial y al sector primario.

Las autoridades insulares insisten en que este tipo de inversiones tecnológicas y la optimización de los recursos marcan un antes y un después en la planificación hídrica de Lanzarote y La Graciosa. El objetivo final es garantizar un abastecimiento estable, sostenible y suficiente para la ciudadanía y los sectores productivos, minimizando riesgos de cortes y apostando por la autosuficiencia hídrica.