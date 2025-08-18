Lanzarote refuerza la lucha contra el envenenamiento de fauna en Haría con el apoyo de una unidad canina de Gran Canaria

El problema del envenenamiento de fauna silvestre y doméstica ha adquirido relevancia en el municipio de Haría, especialmente en los núcleos de Máguez, Guinate, Gayo y Ye, en el norte de Lanzarote.

Ante los recientes casos detectados, el Cabildo de Lanzarote ha decidido solicitar la colaboración de la unidad canina del Cabildo de Gran Canaria, especializada en la detección de veneno.

La intervención tiene como objetivo localizar cebos y restos de fauna afectados para profundizar en la investigación y frenar esta amenaza para la biodiversidad insular. Todo ello se realiza bajo el marco de la Orden de 28 de marzo de 2014, sobre la erradicación del uso ilegal de veneno en Canarias, que asigna a los cabildos insulares la competencia para desarrollar estrategias preventivas en el medio natural.

Participación de una unidad canina especializada

La unidad desplazada está compuesta por dos agentes medioambientales del Cabildo de Gran Canaria y dos perros adiestrados en la detección de substancias tóxicas. Durante varios días, han recorrido junto a los agentes de medio ambiente de Lanzarote las áreas donde anteriormente se localizaron restos de veneno, colaborando en inspecciones pormenorizadas sobre el terreno para rastrear cualquier rastro sospechoso.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha subrayado la responsabilidad institucional de actuar “con todos los recursos disponibles para evitar que estos delitos queden impunes”. Desde la institución insular se reitera el compromiso de “erradicar prácticas que ponen en riesgo la fauna local y, por extensión, la seguridad ciudadana”.

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, ha destacado el valor añadido que aporta esta colaboración interinsular, insistiendo en que la experiencia y especialización de la unidad canina aumentará la eficacia y la capacidad preventiva de las labores de vigilancia.

La unidad canina de Gran Canaria refuerza la investigación por los casos de envenenamiento animal en el municipio de Haría. / La Provincia

Grave impacto para la fauna, la biodiversidad y la salud pública

Desde el pasado 3 de agosto, se han reportado casos de envenenamiento en distintas zonas de Haría, provocando la muerte de animales silvestres y domésticos. Estos cebos envenenados no solo amenazan la biodiversidad local, sino que también suponen un serio peligro para la salud pública, mientras permanezcan en el entorno hasta ser retirados por las autoridades competentes.

El Cabildo de Lanzarote recuerda la importancia de extremar las precauciones para quienes transitan por las áreas afectadas. Recomienda especialmente supervisar a los perros, vigilar a los menores y evitar cualquier contacto con restos de comida, envases, substancias extrañas o de colores llamativos. Ante cualquier hallazgo, se debe avisar urgentemente a los Agentes de Medio Ambiente a través del correo agentesma@cabildodelanzarote.com o el teléfono 928 598 548.

Medidas preventivas: cierre del periodo de caza en Haría

Como medida adicional para proteger tanto a la fauna como a la ciudadanía, desde el 8 de agosto permanece cerrado el periodo de caza en Haría de forma preventiva. Esta restricción, comunicada oficialmente al Gobierno de Canarias, permanecerá vigente hasta que finalicen las investigaciones y se confirme la inexistencia de riesgos.

El objetivo fundamental de esta decisión es preservar la biodiversidad insular y asegurar el desarrollo de la actividad cinegética de manera segura y responsable en el futuro.