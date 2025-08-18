Talent Show 'Tierra con Talento-San Ginés 2025': la Escuela de Danza MTDance se alza con el triunfo

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife celebró en la noche del domingo en el Parque Ramírez Cerdá el esperado Talent Show 'Tierra con Talento San Ginés 2025', un evento que volvió a convertirse en un auténtico despliegue de creatividad y pasión artística.

El público disfrutó de 13 actuaciones individuales y grupales, que llenaron el escenario de canto, danza y mucho arte. El jurado tuvo una difícil labor a la hora de deliberar, dada la calidad y el entusiasmo de los participantes. Finalmente, el primer premio recayó en la Escuela de Danza MTDance, gracias a una vibrante puesta en escena de baile urbano que deslumbró al público y al jurado.

El segundo premio fue para Francisco Manuel Caballero Hernández, que emocionó con su talento vocal, mientras que el tercer galardón lo obtuvo Gianlucca García Terrero, quien también cautivó con su interpretación sobre el escenario.

Talent Show “Tierra con Talento – San Ginés 2025” / La Provincia

Artistas invitados

El show contó además con la actuación especial de los ganadores de Dance On 2024 y con artistas invitados de renombre nacional e internacional: Keisy, cantante profesional en musicales en Madrid; Belén Elvira, artista de ópera con participación en Got Talent y actualmente de gira; y Neo Pinto, cantante y compositor de estilo pop-latino con influencias urbanas.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de Arrecife, Yonathan de León; el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio; y el concejal de Juventud, Rosmen Quevedo, que felicitaron a los ganadores y agradecieron la participación de todos los concursantes.

El concejal de Juventud de Arrecife, Rosmen Quevedo, subrayó que “Tierra con Talento es un espacio donde nuestros jóvenes pueden crecer, aprender y compartir su arte. Esta gala demuestra que en Arrecife, en Lanzarote y en toda Canarias tenemos un futuro lleno de creatividad y talento que merece ser apoyado”.

El espectáculo, presentado por Carmen Nieves Pérez, estuvo organizado por Ayoze Ubay Medina Martín y Tatiana Niz Hernández, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife, y forma parte del programa oficial de las Fiestas de San Ginés 2025.