Vecinos de El Reducto reclaman soluciones ante el exceso de ruido y molestias durante las fiestas de San Ginés

Las celebraciones del pasado fin de semana largo de pruebas deportivas y actos por las fiestas de San Ginés en el Paseo de la Playa del Reducto de Arrecife han generado un profundo malestar entre vecinos de la zona, quienes han presentado una queja formal al Ayuntamiento.

Una de las principales preocupaciones, explica el comunicado hecho público este lunes y que respalda la Plataforma contra el Ruido en Arrecife, se refiere al exceso de ruido producido por altavoces que, desde primera hora de la mañana hasta medianoche del pasado 15 de agosto (desde las 8:30 hasta las 00.00 horas), emitieron música de forma continua con volúmenes elevados, dificultando el descanso y la tranquilidad de los residentes.

Según los vecinos, esta situación se repite durante las fiestas locales, y temen que la problemática continúe hasta su finalización. Además del ruido constante, denuncian la falta de empatía y consideración por parte del consistorio, al priorizar la dinamización de la zona sobre la calidad de vida de quienes allí viven.

Impacto en la salud

Uno de los aspectos más señalados en la queja es la afectación directa al derecho al descanso y la salud. Los vecinos subrayan que la exposición continuada a un nivel de sonido elevado incrementa el riesgo de sufrir problemas de salud, según advierte la Organización Mundial de la Salud, que establece límites para proteger a la población.

La situación ha transformado el paseo en un espacio percibido como incómodo e incluso conflictivo. Los residentes denuncian también el aumento de la suciedad y el consumo de alcohol en la vía pública, problemas que se agravan por la presencia de una barra donde, según indican, se sirven bebidas alcohólicas incluso a menores durante el desarrollo de pruebas deportivas juveniles.

Inseguridad y altercados

Las quejas vecinales alertan además sobre la aparición de altercados violentos, incluidas peleas con arma blanca, durante las celebraciones. Estos hechos han generado una sensación de inseguridad mayor, alejando a familias y jóvenes del entorno y degradando la imagen de una zona tradicionalmente tranquila y de uso familiar.

Los reclamantes piden que se remedie esta situación de inmediato para evitar el deterioro social y el abandono del espacio público por parte de la ciudadanía, reclamando para ello una gestión responsable por parte de las autoridades locales.

Solicitudes de los vecinos al Ayuntamiento de Arrecife

Las demandas de los vecinos son claras: regulación estricta de los niveles de sonido, limitación de horarios para la realización de actividades y un control efectivo sobre la venta de alcohol, especialmente a menores.

Consideran fundamental que el Ayuntamiento de Arrecife equilibre las actividades de dinamización con el respeto a los derechos fundamentales de los residentes, promoviendo un entorno seguro y saludable para toda la comunidad.